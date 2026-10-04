Un triunfo para sobrevivir: San Martín aprovechó la que tuvo, venció a Gimnasia y Tiro y el sueño sigue en pie

Apenas el árbitro pitó el final y se disipó el tumulto que terminó con Nahuel Gallardo expulsado entre empujones y reclamos furiosos, los jugadores de San Martín se congregaron en la mitad de la cancha. Abrazados y en ronda, comenzaron a saltar y a cantar junto a los hinchas con una euforia que contrastaba con lo chato que había sido el partido. Pero no había vuelta olímpica ni hazaña sobre el césped: lo que se festejaba en el círculo central era puro desahogo y supervivencia. Una muestra clara de la presión con la que cargaba el plantel y de lo urgente que resultaba ganar, como fuera, para volver a respirar.