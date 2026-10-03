Entre el golpe y la obsesión: los hinchas de Atlético Tucumán vivieron la derrota sin dejar de pensar en Platense

Santiago Rodríguez llegó a la cancha, según su propio recuento, con un invicto personal de 17 años sin presenciar caídas en el Monumental. Minutos antes de cruzar los molinetes, dejó una advertencia que resonaría con fuerza noventa minutos después: “Parafraseando a ‘Mostaza’ Merlo: paso a paso. Primero tenés que asegurarte de quedarte en Primera. Hay que tratar de no pensar en Platense, si no, le pasamos la ansiedad a los que están en la cancha. No le das al equipo la energía que necesita para hoy porque estás con la cabeza en otro lado; te descuidás, perdés este y encima llegás mal anímicamente a la semifinal”, analizó con tono premonitorio antes de ver morir su racha.