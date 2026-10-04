Elecciones en Brasil, EN VIVO: hay sorpresa en el escrutinio: un candidato toma la delantera y podría ganar en primera vuelta

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Un hombre fue detenido frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires

La polarización por las elecciones presidenciales de Brasil también tuvo su expresión en Buenos Aires, donde seguidores de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron cruces verbales e insultos en las inmediaciones de la embajada brasileña. La jornada registró una fuerte presencia de votantes y largas filas frente a la sede diplomática.

El episodio de mayor tensión ocurrió cuando un ciudadano brasileño fue detenido mientras esperaba para votar. Según testimonios recogidos en el lugar, el hombre intentó defender a un vendedor ambulante al que se habían acercado agentes policiales, situación que derivó en un altercado frente a otros electores.

La detención generó revuelo entre las personas que aguardaban en la fila, algunas de las cuales registraron el momento con sus teléfonos e intentaron impedir que los agentes trasladaran al hombre. Funcionarios de la embajada brasileña intervinieron ante la situación, entre ellos el cónsul general de Brasil en Buenos Aires, Raymundo Magno, quien señaló a Folha de S.Paulo que el ciudadano permanecía detenido por desacato.