El Ballet Estable se despide de “El Lago de los Cisnes”

- Fue un proceso de muchísimo trabajo. El Ballet asumió esta producción con un gran compromiso porque todos sabíamos lo que significaba volver a poner esta obra en escena. Y en el caso de Klug, hay además una relación artística que ya tiene antecedentes en Tucumán. Él conoce nuestra compañía, nuestro escenario y nuestra manera de trabajar. Su experiencia como bailarín del Teatro Argentino de La Plata aporta muchísimo y genera un intercambio muy enriquecedor con nuestros artistas.