EspectáculosGuía para salir

El Flaco Pailos lleva su humor con identidad cordobesa a Monteros

Un recorrido por distintos países y personajes sin salir del Cine Teatro Marconi. Una trayectoria de 35 años.

CON UN ESTILO PROPIO. El Flaco Pailos reivindica el humor popular de una provincia que lo promociona.
CON UN ESTILO PROPIO. El Flaco Pailos reivindica el humor popular de una provincia que lo promociona.
Hace 2 Hs

“Solo de humor, más rápido y más gracioso”, es el nuevo espectáculo unipersonal del Flaco Pailos, quien se presentará esta noche por primera vez en Monteros. La cita con las risas será desde las 21 en el Cine Teatro Marconi (Crisóstomo Álvarez 245 de esa ciudad), junto a la standapera local Cris Alvarez.

“El hilo conductor es un viaje imaginario que hago a lugares donde he ido y me gustaría volver, y a donde no he ido y me gustaría ir. Aparecen un cubano, un rasta, un árabe y un chino, por supuesto. No faltan los chistes de borracho en formato café concert y también la interacción con la gente. Es una propuesta Pailos puro, con muchos chistes, personajes y sketch”, le adelanta a LA GACETA. En el show hay música, expresión corporal y un vestuario que cambia constantemente durante una hora y media sin pausas.

El humorista transita escenarios desde hace 35 años y ya tiene 12 discos editados, que traspasaron fronteras. “Hice varias giras por España e Inglaterra para público argentino y latino. He estado en Estados Unidos, Nueva York, Chile, un montón de lados llevando mi impronta sobre la base del humor cordobés que tiene de distintivo la tonada y la espontaneidad. Eso es lo que todos llevamos en el ADN. Los que nos dedicamos a esto tenemos la suerte de tener un mercado de chistes por todos lados en mi provincia. Donde andemos, siempre hay muy buena onda, y a todo lo transformamos en una risa. Cualquier cosa, cualquier historia que pase en la vida tiene su parte humorística”, destaca.

Su estilo incluye una reivindicación de lo popular, aunque el humor “vaya transformándose de acuerdo al tiempo y es como un círculo: algunas cosas quedan arriba, después se pasan de moda, vuelven o se olvidan”. “En Córdoba hay muchos humoristas nuevos también, pero se han volcado más para el stand up. En la parte del contador de chistes tenemos una meseta. Tenemos una fiesta anual que se llama Festival Pensar con Humor, que transcurre en todos los teatros y hasta en la calle. Hay humor al paso, porque fue declarado patrimonio de la cultura cordobesa hace ya muchos años. Estos eventos tienen ayuda de Cultura del Gobierno, que apoya principalmente a los que van empezando. La Provincia está muy atenta a su desarrollo”, concluye.

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