El Flaco Pailos lleva su humor con identidad cordobesa a Monteros

Su estilo incluye una reivindicación de lo popular, aunque el humor “vaya transformándose de acuerdo al tiempo y es como un círculo: algunas cosas quedan arriba, después se pasan de moda, vuelven o se olvidan”. “En Córdoba hay muchos humoristas nuevos también, pero se han volcado más para el stand up. En la parte del contador de chistes tenemos una meseta. Tenemos una fiesta anual que se llama Festival Pensar con Humor, que transcurre en todos los teatros y hasta en la calle. Hay humor al paso, porque fue declarado patrimonio de la cultura cordobesa hace ya muchos años. Estos eventos tienen ayuda de Cultura del Gobierno, que apoya principalmente a los que van empezando. La Provincia está muy atenta a su desarrollo”, concluye.