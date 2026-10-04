Bernabé Aráoz espera aún el juicio de la historia

Anarquía

Las provincias argentinas quedaron desarticuladas en el contexto. Ante la gravedad de la situación imperante, Aráoz decidió gobernar la provincia de una manera autónoma, para lo cual creó la “República de Tucumán”, a la que dotó de una avanzada Constitución. Mucho se ha discutido (y discutirá) acerca de los motivos que impulsaron a don Bernabé a tomar esta determinación. Para algunos fue una respuesta regional a fines de preservar del caos a esta parte del país. Para otros, no fue más que el intento separatista de un caudillo ambicioso. No reflejan esto los artículos que nos han llegado de la Constitución aludida ni la proclama del propio Aráoz: “la provincia a mi mando es y será una república libre e independiente... hermana sí, y federada con vínculos estrechos a las demás...”. Cuando hablaba de “república”, en realidad se refería a la provincia “autónoma “ de Tucumán, compuesta además por Santiago del Estero y por Catamarca. De la documentación existente surge claramente el funcionamiento de los tres poderes diferenciados, además de la implementación de un correcto sistema impositivo y aduanero. Llegó a crearse una moneda uniforme entre otros logros significativos (Ricardo Jaimes Freyre, “Historia de la República del Tucumán”, Bs. As. 1911).