Malvinas: Milei valoró el retiro de Halliburton

La salida de Halliburton representa un nuevo revés para el desarrollo de Sea Lion. El emprendimiento es impulsado por empresas que buscan avanzar con la explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades son ilegales porque se desarrollan en un territorio cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido. La administración de Milei viene endureciendo su postura frente a las compañías que participan de proyectos de este tipo. En septiembre, el Gobierno presentó un proyecto de ley para elevar las sanciones contra empresas que realicen actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en las Malvinas. El objetivo oficial es generar mayores obstáculos para las compañías internacionales que presten servicios en esos emprendimientos. El yacimiento Sea Lion se encuentra a 225 kilómetros al norte de las islas y cuenta con una estimación de 1.700 millones de barriles de petróleo. Su potencial económico explica parte de la importancia que adquirió el proyecto dentro de la disputa por los recursos naturales de la zona.