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Malvinas: Milei valoró el retiro de Halliburton

Destacó la labor de Cancillería.

Malvinas: Milei valoró el retiro de Halliburton
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei celebró la decisión de la compañía estadounidense Halliburton de retirarse de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores. La compañía confirmó que no prestará servicios para el proyecto Sea Lion, uno de los principales emprendimientos petroleros que avanzan en la zona bajo disputa de soberanía.

Milei difundió el anuncio a través de su cuenta de Instagram y destacó la intervención del Gobierno argentino para conseguir que la multinacional desistiera de participar del proyecto. Según publicó el mandatario, la decisión de Halliburton es “producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería”. De esta manera, el Presidente buscó remarcar el efecto de las gestiones oficiales sobre las empresas internacionales que intervienen en actividades hidrocarburíferas en las islas. La compañía había sido advertida por las autoridades argentinas acerca de las consecuencias legales de operar en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. Halliburton reconoció que recibió cuestionamientos de Buenos Aires vinculados con el cumplimiento de las leyes argentinas por parte de las empresas que desarrollan actividades en las Malvinas.

La salida de Halliburton representa un nuevo revés para el desarrollo de Sea Lion. El emprendimiento es impulsado por empresas que buscan avanzar con la explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades son ilegales porque se desarrollan en un territorio cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido. La administración de Milei viene endureciendo su postura frente a las compañías que participan de proyectos de este tipo. En septiembre, el Gobierno presentó un proyecto de ley para elevar las sanciones contra empresas que realicen actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en las Malvinas. El objetivo oficial es generar mayores obstáculos para las compañías internacionales que presten servicios en esos emprendimientos. El yacimiento Sea Lion se encuentra a 225 kilómetros al norte de las islas y cuenta con una estimación de 1.700 millones de barriles de petróleo. Su potencial económico explica parte de la importancia que adquirió el proyecto dentro de la disputa por los recursos naturales de la zona.

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