¿Cómo se saluda a un profesor?

De todas maneras, el punto es que la relación pedagógica tiene formas misteriosas y fascinantes. Vamos con una. Desde hace unas semanas circula en redes un relato de Patricio Rago, escritor y dueño de “Aristipo” librería de libros usados o viejos que le llaman, en Villa Crespo, en Buenos Aires. La historia es que él le compró a Germán Jiménez, profesor jubilado de Metafísica en la Universidad Nacional de Salta, una colección de filosofía de unos 800 ejemplares de su biblioteca, de la que se desprendía porque se mudaba a Friburgo para traducir a Heidegger. El librero relata que un cliente joven a quien desconocía le dijo que era ex alumno de Jiménez (el profesor ponía un sellito y su nombre a cada libro, así se dio cuenta) y que quería comprar toda la colección, pero que por razones económicas no podía hacerlo de una sola vez. Entonces hicieron un arreglo de reserva y, mes a mes, el discípulo se llevaba una pila y seleccionaba otra para que se la tasaran y se la tuvieran separada para la vuelta siguiente. Lo curioso es que, cuando faltaban los últimos cinco libros, dejó de ir. El librero muestra en el video la bolsita que es el corcho del asunto: “flaco, aquí están”. Lleva siete años esperando. No sabe por qué, pero no es capaz de venderlos a otro. En la Universidad de Salta intentaron sin éxito identificar al estudiante y el propio Germán Jiménez reconoció no saber con certeza quién era.