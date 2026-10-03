Por qué usar IA para ligar funciona con los números pero falla con las personas

La paradoja de la autenticidad

El dato curioso que muestran casi todas las métricas es que la gente suele estar muy dispuesta a usar IA para ayudarse a sí misma, pero no le gusta enterarse de que la otra persona la usó. El principal rechazo genera lo que en redes llaman el chatfishing (dejar que un robot responda la charla). Más del 60% de los usuarios indica que pierde el interés si descubre que las respuestas del otro eran texto generado automáticamente.