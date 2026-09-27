Mundial 2026

Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026

El español contó detalles del encuentro y explicó por qué durante años evitó publicar la icónica foto que los muestra juntos cuando él era bebé.

ABRAZO. Messi y Yamal, después de la final del Mundial entre Argentina y España.
ABRAZO. Messi y Yamal, después de la final del Mundial entre Argentina y España.
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Lamine Yamal reveló a The Guardian que, tras ganar la final del Mundial 2026 ante Argentina, se acercó a Lionel Messi para agradecerle de corazón por su aporte al fútbol mundial.
  • El atacante explicó que guardó por años una foto suya de bebé junto al astro argentino para evitar comparaciones prematuras y construir su propia identidad en el FC Barcelona.
  • El emotivo cruce sella el traspaso generacional en el fútbol mundial, consolidando a Yamal como nuevo líder deportivo tras la consagración española ante la leyenda argentina.
Resumen generado con IA

Más de dos meses después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lamine Yamal contó qué ocurrió cuando se encontró con Lionel Messi después del partido. El delantero español recordó el momento que compartió con el capitán argentino y explicó por qué decidió acercarse a saludarlo.

“Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’. No hago las cosas para verme bien en una foto, eso me salió de adentro”, contó Yamal en una entrevista con The Guardian. “Siempre he pensado que ha sido el mejor. Cuando las cosas parecían que no iban tan bien, era el mejor sin dudas”, sostuvo.

Yamal también se refirió a la fotografía que se viralizó después de la final y que muestra a ambos protagonistas abrazados. La imagen tenía un significado especial: años antes, cuando Yamal era bebé, había sido fotografiado junto a un joven Messi durante una producción vinculada a Barcelona.

“Me salió de adentro, lo vi ahí y fui a darle las gracias. Siempre intento salirme un poco de lo que queda bonito en el fútbol”, explicó el español.

Por qué la foto de Messi y Yamal no se conoció antes

La imagen en la que aparecen Messi y Yamal cuando el español era bebé había permanecido durante años fuera del foco público. El propio delantero explicó que fue una decisión familiar. “Le dije a mi padre que no la publicara. Las comparaciones eran demasiado fáciles”, contó.

Yamal explicó que nunca quiso que aquella fotografía condicionara su carrera ni alimentara comparaciones con el argentino. “Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi. Sólo quería llegar a donde pudiera”, afirmó.

El reconocimiento de Yamal después del Mundial

Antes de esta entrevista, Yamal ya había destacado el desempeño de Messi durante el Mundial 2026. “Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final”, había señalado.

Yamal también había resaltado la importancia de Messi en los momentos decisivos de Argentina: “Argentina tiene buenos jugadores, pero 'Leo' era el que en los momentos importantes siempre estaba”.

La final terminó con España como campeona, pero el recuerdo del encuentro entre dos generaciones del fútbol quedó como una de las imágenes más simbólicas de aquel Mundial.

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