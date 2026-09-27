Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026

“Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’. No hago las cosas para verme bien en una foto, eso me salió de adentro”, contó Yamal en una entrevista con The Guardian. “Siempre he pensado que ha sido el mejor. Cuando las cosas parecían que no iban tan bien, era el mejor sin dudas”, sostuvo.