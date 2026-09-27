Opinión Columna previsional: cumplir los requisitos no significa que el expediente esté listo para jubilarse bien Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por María Inés Salvatierra Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Monstruos ¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales? El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva Los asuntos pendientes de la Ciudad Universitaria Presupuesto nacional 2027:¿para qué el superávit fiscal?