EN VIVO: Colapinto realiza la segunda práctica libre en el Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto en la práctica libre 2
El argentino Franco Colapinto salió a la pista con gomas duras, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo con medias. Alpine busca hacer algunos ajustes para la carrera que se realizará el sábado.
Comenzó la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán
Así terminó la primera práctica libre
La práctica 2 se realizará a partir de las 9
El análisis de Alpine
Alpine señaló que pudieron sacar provecho a la primera práctica, más allá de la posición en la que terminaron sus pilotos. "Un comienzo productivo del fin de semana", indicó la escudería francesa.
A productive start to the weekend pic.twitter.com/nsW2UU86zv— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026
Primera práctica libre
Colapinto terminó en el puesto 18 en la primera práctica libre del Gran Premio de Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó en el 16° lugar. El más rápido fue George Russell.
Lo que tenés que saber
El argentino Franco Colapinto tendá nuevamente actividad en la Fórmula 1 y buscará seguir con buena racha con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará de jueves a sábado por la conmemoración de un hecho histórico para el país caucásico.