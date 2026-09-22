A días de volver a abrir sus puertas, así está hoy la Iglesia San Francisco

Después de casi ocho años con sus puertas cerradas por problemas estructurales, la Iglesia San Francisco se prepara para volver a recibir a los tucumanos y a los turistas. A pocos días de la reapertura, prevista para el 4 de octubre, el templo atraviesa la última etapa de un proceso de recuperación que busca devolverle su lugar en el paisaje de la ciudad.