A días de volver a abrir sus puertas, así está hoy la Iglesia San Francisco
El histórico templo permaneció cerrado muchos años por riesgo estructural; volverá a recibir al público el 4 de octubre.
Resumen para apurados
- La histórica Iglesia San Francisco reabrirá el 4 de octubre en San Miguel de Tucumán tras casi ocho años cerrada al público por graves problemas edilicios.
- La recuperación integral del templo fue ejecutada de manera conjunta entre el Municipio, la Provincia y la Comisión de Puesta en Valor del Conjunto Franciscano.
- La reapertura devolverá a la comunidad y a los turistas un patrimonio cultural clave, reincorporando el histórico templo a la vida urbana cotidiana de la capital.
Después de casi ocho años con sus puertas cerradas por problemas estructurales, la Iglesia San Francisco se prepara para volver a recibir a los tucumanos y a los turistas. A pocos días de la reapertura, prevista para el 4 de octubre, el templo atraviesa la última etapa de un proceso de recuperación que busca devolverle su lugar en el paisaje de la ciudad.
Las imágenes, difundidas por el artista visual y fotógrafo Gabriel Lemme, permiten ver cómo luce hoy la iglesia. La fachada, los espacios interiores y los distintos elementos que forman parte de su patrimonio vuelven a quedar expuestos después de años en los que el acceso estuvo restringido.
La recuperación fue impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, junto con el Gobierno provincial y la Comisión de Puesta en Valor del Conjunto Franciscano.
El objetivo fue avanzar con la recuperación integral del edificio y preservar uno de los espacios históricos y culturales más significativos de la capital.
El cierre había marcado una ausencia particular para la ciudad. Durante años, quienes transitaban por el centro podían encontrarse con el edificio, pero no con su interior. Ahora, con la reapertura, se marcará el regreso de la Iglesia San Francisco a la vida cotidiana de San Miguel de Tucumán.
Y también será la posibilidad de que vecinos y visitantes vuelvan a recorrer un lugar en el que el paso del tiempo quedó registrado en cada rincón.