EN VIVO Colapinto recupera ritmo tras el despiste y subió al puesto 10° en el GP de Italia de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Italia concentrará en Monza toda las miradas de los fanáticos de la Fórmula 1. Con Pierre Gasly quedándose con la primera pole de su carrera, Alpine festejó también el 7° lugar en la largada conseguido por Franco Colapinto, en su mejor registro desde que llegó a la máxima categoría. George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan las dos primeras filas de la parrilla. Kimi Antonelli, Alex Albon y Liam Lawson lo harán desde el fondo debido a las penalizaciones recibidas por modificar componentes de sus autos.