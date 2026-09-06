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EN VIVO Colapinto recupera ritmo tras el despiste y subió al puesto 10° en el GP de Italia de la Fórmula 1

EN VIVO Colapinto recupera ritmo tras el despiste y subió al puesto 10° en el GP de Italia de la Fórmula 1

El argentino tuvo una buena largada, pero se fue del trazado cuando marchaba tercero. Russell es el nuevo líder de la carrera. Por Fox Sports Premium y Disney+.

Hace 1 Min
11:26 hs

Colapinto vuelve a la zona de puntos y Russell lidera la carrera

El piloto argentino Franco Colapinto ingresó a la vuelta 32 en el puesto 10 del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, recuperando posiciones después del despiste que sufrió en la curva 11, cuando se reinició la carrera en la vuelta 6. 

11:08 hs

Colapinto recupera el ritmo y sube hasta el puesto 12

10:49 hs

Colapinto se fue de la pista y perdió 12 posiciones

El piloto argentino se quedó sin espacio y terminó despistando en el reinicio de la carrera, cuando marchaba tercero después de un gran relanzamiento. Bajó al puesto 15.

Colapinto se fue de la pista y perdió 12 posiciones
10:44 hs

Se relanzó el GP de Italia después del accidente de Leclerc

10:35 hs

Después del accidente de Leclerc, se relanzará la carrera en Monza

Después del accidente de Leclerc, se relanzará la carrera en Monza
10:10 hs

Despiste de Leclerc y hay bandera roja

Charles Leclerc se pasó en la frenada y se despistó antes de la tercera vuelta del Gran Premio de Italia. Hay bandera roja y Franco Colapinto subió al 4°. Pierre Gasly se mantiene como 2° y George Russell es el nuevo líder de la carrera. 

10:05 hs

Colapinto aprovechó la largada y se ubica 6°

10:04 hs

Largó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

09:58 hs

Comenzó la vuelta previa a la largada en Monza

09:45 hs

Los pilotos se alistan en la parrilla de largada

Cuenta regresiva para el inicio del Gran Premio de la Fórmula 1 en el mítico circuito de Monza. 

09:30 hs

Exhibición de Vettel y homenaje para Schumacher

El ex piloto Sebastian Vettel se subió a la F2002 de Michael Schumacher para ofrecer una exhibición en medio del circuito de Monza. Para el cierre, el alemán posó también junto a la F310 de "Schumy".

Exhibición de Vettel y homenaje para Schumacher
09:07 hs

La parrilla de largada del Gran Premio de Italia

La parrilla de largada del Gran Premio de Italia
08:40 hs

Colapinto y su llegada a Monza para el GP de Italia

08:24 hs

Monza, el "templo de la velocidad"

Con 5,793 kilómetros por vuelta, el Gran Premio de Italia es una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. Compuesto por 53 vueltas, la competencia cubrirá una distancia de 306,720 kilómetros, en un circuito preparado para recibir a más de 100.000 espectadores en el mítico trazado de Monza.  

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Italia concentrará en Monza toda las miradas de los fanáticos de la Fórmula 1. Con Pierre Gasly quedándose con la primera pole de su carrera, Alpine festejó también el 7° lugar en la largada conseguido por Franco Colapinto, en su mejor registro desde que llegó a la máxima categoría. George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan las dos primeras filas de la parrilla. Kimi Antonelli, Alex Albon y Liam Lawson lo harán desde el fondo debido a las penalizaciones recibidas por modificar componentes de sus autos. 

Temas Lewis HamiltonPierre GaslyFranco Colapinto
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