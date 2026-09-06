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EN VIVO Colapinto largará 7° en Monza con la chance de hacer historia en la Fórmula 1

EN VIVO Colapinto largará 7° en Monza con la chance de hacer historia en la Fórmula 1

Gasly se quedó con la pole y en Alpine esperan sumar puntos este fin de semana. Russell, Leclerc y Hamilton completan las dos primeras filas de la parrilla.

Hace 6 Min

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Italia concentrará en Monza toda las miradas de los fanáticos de la Fórmula 1. Con Pierre Gasly quedándose con la primera pole de su carrera, Alpine festejó también el 7° lugar en la largada conseguido por Franco Colapinto, en su mejor registro desde que llegó a la máxima categoría. George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan las dos primeras filas de la parrilla. Kimi Antonelli, Alex Albon y Liam Lawson lo harán desde el fondo debido a las penalizaciones recibidas por modificar componentes de sus autos. 

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