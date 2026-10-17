Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Apatía

Dentro de los patrones está el desinterés o falta de reciprocidad, lo que sí es complejo porque la persona no muestra iniciativa ni cuidado en la relación porque así lo quiere. En algunos casos, responder a ciertos mensajes (por su contenido o compromiso) genera tensión, por lo que la persona posterga la respuesta para evitar el malestar momentáneo. “Puede ser más frecuente en personas con un gran temor a no ser suficiente, a ser rechazadas o abandonadas o, lo que es lo mismo, personas con un gran anhelo: sentirse constantemente validadas y queridas como forma de asegurar su valía y sensación de ser queridas”, dice Vega. Eso sí, tardar varias horas en responder un mensaje no tiene por qué ser necesariamente una señal de desinterés.