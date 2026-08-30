EN VIVO: San Martín pierde 1-0 frente a Güemes en La Ciudadela

Lo que tenés que saber

San Martín llega en alza después de cortar ante Chacarita una racha de cinco partidos sin ganar y buscará aprovechar el envión para acercarse al Reducido, mientras que Güemes atraviesa un presente mucho más complicado: es el último de la zona, lleva diez encuentros sin triunfos y todavía no pudo ganar desde la llegada de Mario Gómez.