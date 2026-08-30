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EN VIVO: San Martín pierde 1-0 frente a Güemes en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín pierde 1-0 frente a Güemes en La Ciudadela
LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El "Santo" cae ante el último de la tabla tras un golazo desde 35 metros de Santiago Sala.

Hace 18 Min
19:37 hs

Cambio en San Martín

Ingresa Leonardo Monroy, se retira Santiago Briñone.

19:35 hs

Comenzó el segundo tiempo

19:21 hs

Final del primer tiempo

San Martín 0 - Güemes 1

19:14 hs

39' PT: cambio en San Martín

Ingresa Mauro Verón, se retira Luca Arfaras.

18:59 hs

25' PT: amonestado Matías Ignacio García en San Martín

San Martín 0 - Güemes 1

18:54 hs

20' PT: amonestado Alejandro Galván en San Martín

18:50 hs

16' PT: gol de Güemes

Santiago Sala sacó un bombazo desde 35 metros y la clavó en el ángulo.

San Martín 0 - Güemes 1

18:33 hs

Comenzó el partido

18:30 hs

Así forma San Martín

18:29 hs

Así forma Güemes:

Así forma Güemes:
17:32 hs

San Martín llegó a La Ciudadela

17:21 hs

El banderazo, a pleno

Cientos de hinchas se juntaron en el piletón del Parque Avellaneda para alentar a San Martín.

El banderazo, a pleno
14:20 hs

Beneficios para los hinchas de San Martín

14:18 hs

Milton Ríos, Nicolás Ferreyra y Alan Cisnero, ausentes por lesión

Milton Ríos, Nicolás Ferreyra y Alan Cisnero, ausentes por lesión
14:16 hs

Los convocados de San Martín para el partido de esta tarde

Lo que tenés que saber

San Martín llega en alza después de cortar ante Chacarita una racha de cinco partidos sin ganar y buscará aprovechar el envión para acercarse al Reducido, mientras que Güemes atraviesa un presente mucho más complicado: es el último de la zona, lleva diez encuentros sin triunfos y todavía no pudo ganar desde la llegada de Mario Gómez.

Temas Primera NacionalLa CiudadelaSan MartínGüemes de Santiago del EsteroAlejandro OrfilaLuca ArfarasCD de San MartínGabriel Carabajal
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