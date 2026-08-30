Sociedad Los peatones deben ser la prioridad en la ciudad moderna MODELO PROPUESTO. Curitiba tiene innovación urbana desde 1972. Expertos urbanistas expusieron en Chile los modelos exitosos de Copenhague, Curitiba y Buenos Aires para que la gente camine más. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Türpe Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS En qué lugares estarán las ferias municipales este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán Talleres gratuitos de la Municipalidad en la Dirección de Adultos Mayores