Sociedad

Los peatones deben ser la prioridad en la ciudad moderna

MODELO PROPUESTO. Curitiba tiene innovación urbana desde 1972.
MODELO PROPUESTO. Curitiba tiene innovación urbana desde 1972.

Expertos urbanistas expusieron en Chile los modelos exitosos de Copenhague, Curitiba y Buenos Aires para que la gente camine más.

Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 3 Hs

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