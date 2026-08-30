Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana
Arribó de la mano de Juan B. Terán y en un puñado de años construyó un riquísimo legado arqueológico y etnográfico. En su tesis doctoral Sergio Carrizo da cuenta de esa herencia vital para nuestra cultura, pero no descuida el costado humano y habla de un hombre sensible y afectado por las penurias de los pueblos que estudió.
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