Sociedad

Alfred Métraux: el rescate de una figura clave para la historia de la ciencia tucumana

IMÁGENES DE UNA PASIÓN. Las fotos muestran a Métraux en acción, registrando la vida de las comunidades.
IMÁGENES DE UNA PASIÓN. Las fotos muestran a Métraux en acción, registrando la vida de las comunidades.

Arribó de la mano de Juan B. Terán y en un puñado de años construyó un riquísimo legado arqueológico y etnográfico. En su tesis doctoral Sergio Carrizo da cuenta de esa herencia vital para nuestra cultura, pero no descuida el costado humano y habla de un hombre sensible y afectado por las penurias de los pueblos que estudió.

Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs

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