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Juguetes sexuales inteligentes: nuevas formas de vivir la intimidad a distancia

Las nuevas tecnologías de vibradores permiten experimentar sexualmente, no solo a las parejas; también a quienes están a kilómetros de distancia

Juguetes sexuales inteligentes: nuevas formas de vivir la intimidad a distancia
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Parejas en todo el mundo utilizan hoy juguetes sexuales inteligentes con conexión a internet para mantener la intimidad física a distancia mediante el control remoto por apps.
  • Mediante la teledildónica, los dispositivos se enlazan por Bluetooth y Wi-Fi a celulares, permitiendo ajustar patrones, intensidad y videollamadas en tiempo real.
  • Expertos afirman que estas herramientas mejoran la satisfacción sexual y la vida en pareja, aunque exigen mayor seguridad digital y privacidad en las plataformas.
Resumen generado con IA

La tecnología llevó el placer más allá de la habitación. Actualmente existen juguetes sexuales conectados a aplicaciones que permiten controlar la estimulación desde cualquier parte del mundo, incorporando nuevas posibilidades para parejas a distancia y otras formas de juego compartido.

Los juguetes sexuales conectados a aplicaciones portan una tecnología llamada teledildonics que conecta el tacto y el movimiento a través de internet, se han consolidado como una de las mayores innovaciones en la tecnología del bienestar íntimo. Permiten que una persona controle la intensidad, el ritmo y los patrones de vibración o estimulación de otra persona a través de una aplicación en su teléfono inteligente, sin importar la distancia física que las separe.

¿Cómo funcionan?

El dispositivo de la persona que lo utiliza se vincula por bluetooth a su teléfono. A su vez, el teléfono se conecta por Internet (Wi-Fi o datos móviles) a la aplicación de la persona que toma el control. Desde la app se genera un enlace privado o una invitación directa que se envía a la pareja. Al aceptar, la otra persona toma el control en tiempo real desde su propio teléfono, sin importar si está en la habitación de al lado o en otro continente.

Desde cualquier parte del mundo, quien tiene el mando puede deslizar la pantalla, enviar patrones personalizados o cambiar las velocidades en tiempo real. Muchas aplicaciones tienen funciones avanzadas que incluyen integración con videollamadas, mensajes encubiertos, creación de patrones propios y sincronización con el ritmo de la música (a través de plataformas como Spotify) o con archivos de audio/video.

Beneficios y usos principales

Tener un dispositivo con este desarrollo se percibe exitoso en las relaciones a distancia porque permiten mantener o redefinir la intimidad física cuando las parejas viven en distintas ciudades o viajan con frecuencia. Aburrirse es casi imposible porque las dinámicas de juego y control facilitan experimentar otra cara del consenso, al entregarse el control mutuamente, por ejemplo, sorpresas sutiles a lo largo del día.

El juguete programable permite crear perfiles de estimulación personalizados y programables que van más allá de los patrones estándar que vienen de fábrica en los juguetes tradicionales.

Seguridad y estabilidad

Al requerir cuentas e intermediación de servidores en la nube, es vital optar por marcas reconocidas que utilicen cifrado de datos extremo a extremo y respeten las políticas de protección de privacidad. Al depender de internet, se debe tener una conexión estable. La latencia o los cortes en la red pueden pausar temporalmente la transmisión de los comandos.

Las investigaciones sobre el uso de juguetes sexuales inteligentes y teledildónica revelan un impacto positivo en la vida en pareja. La psicología clínica y la sexología abordan estos dispositivos como herramientas que modifican la dinámica relacional según el contexto de la pareja.  

Diversos estudios en salud pública y sexología muestran que integrar juguetes eróticos en la dinámica de pareja se asocia con niveles más altos de satisfacción sexual, mayor intensidad orgásmica y una mejor evaluación global de la calidad de vida en la relación. Los vibradores con control remoto ofrecen un abanico de posibilidades no solo para las parejas (o amigos) que mantienen una relación a distancia o que están separadas por diversos motivos; sino que también hacen posible experimentar adrenalina por su uso en público o en lugares inesperados.

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