Juguetes sexuales inteligentes: nuevas formas de vivir la intimidad a distancia

¿Cómo funcionan?

El dispositivo de la persona que lo utiliza se vincula por bluetooth a su teléfono. A su vez, el teléfono se conecta por Internet (Wi-Fi o datos móviles) a la aplicación de la persona que toma el control. Desde la app se genera un enlace privado o una invitación directa que se envía a la pareja. Al aceptar, la otra persona toma el control en tiempo real desde su propio teléfono, sin importar si está en la habitación de al lado o en otro continente.