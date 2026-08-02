¿Por qué se ataca al periodismo si supuestamente las redes son las que mandan?

“Dicen que con la era de las redes sociales, el periodismo se murió, que ya no tiene importancia, los políticos dicen ‘a mí no me importa hablar con el periodismo porque yo hablo con las redes, hablo directo’, todo eso dicen, pero después al primero que quieren callar es al periodista; entonces si nosotros no importáramos ¿por qué nos persiguen tanto?, ¿por qué lo primero que hace un presidente cuando empieza a perder popularidad es atacar al periodismo? Es lo que ha pasado aquí en Argentina y ha pasado en varios países. ¿Por qué se ataca al periodismo si supuestamente el periodismo no importa lo que diga, si las redes son las que mandan? –resalta-. Creo que el periodismo es un blanco fácil, un blanco débil, uno que no tiene armas, ni poder económico, es un blanco que lo único que tiene son sus palabras y sus verdades, verificadas, y cuando habla con la verdad, se vuelve muy potente para un presidente o para un gobierno que está debilitándose e inmediatamente empiezan a criticar al periodismo, a reprimirlo. El caso más extremo es el de los dictadores, que ya no toleran que quede ni siquiera un periodista, alguien que les diga la verdad en la cara; por ejemplo, en Nicaragua está Daniel Ortega que es un dictador y forzó al exilio a todo el mundo, a los periodistas más fuertes les quitó la nacionalidad, que se supone que es un gobierno de izquierda. Y en El Salvador con Nayib Bukele, que es un gobierno de derecha, lo hizo con El Faro. Ambos son dictadores. Ortega forzó al exilio a Fernando Chamorro y le quitó su nacionalidad, es como silenciar algo hasta el extremo, destriparlo pisando con la bota (aquí es donde hace el gesto con el pie). ¿Por qué le tiene tanto miedo si él ya tiene todo el poder, todos los canales? ¿Por qué le tiene tanto miedo a un periodista? Creo que algo estamos haciendo bien los periodistas, porque todavía los gobiernos sienten la necesidad de atacar, callar o demandar a periodistas, persiguiéndolos”, insiste.