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EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a Central Córdoba por la fecha 2 del Clausura

DE LOCOS. Leandro Díaz abrió el marcador en Santiago del Estero.
DE LOCOS. Leandro Díaz abrió el marcador en Santiago del Estero. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ

Con gol de Leandro Díaz, el "Decano" supera en el estadio Madre de Ciudades ante al "Ferroviario", por el interzonal de la segunda jornada del certamen afista.

Hace 4 Min
23:00 hs

35' ST: cambios en Atlético Tucumán

Ingresan Kevin Ortiz y Gabriel Compagnucci, se retiran Franco Nicola y Renzo Tesuri.

22:55 hs

30' ST: cambios en Central Córdoba

Ingresan José Gómez y Ezequiel Naya, se retiran Lucas Varaldo y Santiago Moyano.

22:42 hs

17' ST: Gol de Atlético Tucumán

El "Decano" estaba mejor y aprovechó su momento. Ramiro Ruiz Rodríguez cedió para que Leandro Díaz llegue desde atrás y ponga el 1-0.

22:40 hs

16' ST: cambio en Central Córdoba

Ingresa Tiago Cravero, se retira Horacio Tijanovich.

22:39 hs

15' ST: estuvo cerca Atlético

Ramiro Ruiz Rodríguez remató desde afuera del área y el arquero Vallejos la sacó del ángulo al córner.

22:31 hs

6' ST:

Amonestado Franco Nicola en el "Decano".

22:24 hs

Comenzó el segundo tiempo

Ninguno de los dos equipos hizo variantes.

Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0

22:07 hs

Final del primer tiempo

Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0

21:42 hs

20' PT:

Por ahora no hay situaciones de peligro.

Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0

21:20 hs

Comenzó el partido:

Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0

20:52 hs

Así forma Central Córdoba

20:51 hs

Así forma Atlético Tucumán

20:11 hs

El "Decano" ya está

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán visitará esta noche a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Para el encuentro, Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia.

El entrenador mantendría el esquema 4-5-1 utilizado en el debut, aunque recuperaría una pieza importante en la defensa y modificaría el sector izquierdo del medio campo debido a la ausencia de Nicolás Laméndola.

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