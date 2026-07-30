EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a Central Córdoba por la fecha 2 del Clausura

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán visitará esta noche a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Para el encuentro, Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia.

El entrenador mantendría el esquema 4-5-1 utilizado en el debut, aunque recuperaría una pieza importante en la defensa y modificaría el sector izquierdo del medio campo debido a la ausencia de Nicolás Laméndola.