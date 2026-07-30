Con doblete de Leandro Díaz, Atlético Tucumán venció 2-0 a Central Córdoba

Final del partido
Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 2
48' ST: cambios en Atlético
Se retiran Leandro Díaz, Ramiro Ruiz Rodríguez y Lautaro Godoy, ingresan Manuel Brondo, Rodrigo Granillo y Julián Fernández.
46' ST: Gol de Atlético Tucumán
Golazo del "Loco" Díaz. Esta vez agarró de aire la pelota y la puso en el ángulo para liquidar el encuentro.
43' ST:
Amonestado Fernando Martínez en Central Córdoba.
42' ST: cambio en Central Córdoba
Ingresa Federico Rodríguez, se retira Marco Iacobellis.
35' ST: cambios en Atlético Tucumán
Ingresan Kevin Ortiz y Gabriel Compagnucci, se retiran Franco Nicola y Renzo Tesuri.
30' ST: cambios en Central Córdoba
Ingresan José Gómez y Ezequiel Naya, se retiran Lucas Varaldo y Santiago Moyano.
17' ST: Gol de Atlético Tucumán
El "Decano" estaba mejor y aprovechó su momento. Ramiro Ruiz Rodríguez cedió para que Leandro Díaz llegue desde atrás y ponga el 1-0.
16' ST: cambio en Central Córdoba
Ingresa Tiago Cravero, se retira Horacio Tijanovich.
15' ST: estuvo cerca Atlético
Ramiro Ruiz Rodríguez remató desde afuera del área y el arquero Vallejos la sacó del ángulo al córner.
6' ST:
Amonestado Franco Nicola en el "Decano".
Comenzó el segundo tiempo
Ninguno de los dos equipos hizo variantes.
Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0
Final del primer tiempo
Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0
20' PT:
Por ahora no hay situaciones de peligro.
Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0
Comenzó el partido:
Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 0
Así forma Central Córdoba
Así forma el ferroviario esta noche. pic.twitter.com/LIWBsdMlWZ— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) July 30, 2026
Así forma Atlético Tucumán
Está es la formación con la que Atlético Tucumán enfrentará a Central Córdoba.— Atlético Tucumán (@ATOficial) July 30, 2026
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El "Decano" ya está
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Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán visitará esta noche a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Para el encuentro, Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia.
El entrenador mantendría el esquema 4-5-1 utilizado en el debut, aunque recuperaría una pieza importante en la defensa y modificaría el sector izquierdo del medio campo debido a la ausencia de Nicolás Laméndola.