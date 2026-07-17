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F1 GP de Bélgica, en vivo: Colapinto busca mejorar en la última práctica del día después del 15° puesto

F1 GP de Bélgica, en vivo: Colapinto busca mejorar en la última práctica del día después del 15° puesto

El argentino encara la segunda y última práctica del viernes, en Spa Francorchamps.

Hace 2 Min
12:17 hs

Boxes

En este momento,Colapinto, que vuelve a boxes como el resto de los autos, se estabiliza en el 10° puesto, en tanto que Gasly figura 13°.

12:17 hs

Bandera roja en la FP2: quedó leca en la pista

Un pequeño despiste de Verstappen llevó a la suspensión temporal de la segunda práctica libre.

Bandera roja en la FP2: quedó leca en la pista
12:11 hs

Buena vuelta de Colapinto, que queda 10°

El argentino, con gomas medias como el resto de la parrilla, ahora está a 1.7 segundos de la punta.

12:10 hs

Quejas

Carlos Sainz se queja por radio por el retraso del ritmo de Sergio Checo Pérez (Cadillac): “Es superpeligroso, tiene que dejar pasar a la gente antes”, mencionó el español de Williams, que pasó muy de cerca al mexicano tras una maniobra.

12:07 hs

Antonelli lidera en los primeros minutos, con Red Bull metido bien arriba

Hadjar y Verstappen se mantienen a escasas centésimas del líder del campeonato ne el inicio de la FP2.

12:01 hs

El arranque de la segunda práctica

Comienza la segunda práctica libre para el Gran Premio de Bélgica, Colapinto querrá mejorar el 15° puesto que obtuvo en la primera sesión. Lo mismo para Gasly, que quedó incluso más retrasado, en el puesto 17°. Mucho público en las tribunas sobre las lomas, en una prueba que no estará el año próximo.

12:01 hs

¡Ya se viene la FP2 en el Gran Premio de Bélgica!

09:40 hs

¡Nos vemos a las 12!

A las 12 será la FP2 y las acciones pueden seguirse en F1TV, Disney+, Fox Sports y el minuto a minuto en LA GACETA.

09:34 hs

Así fue el final

Verstappen se quedó con el mejor tiempo de la primera sesión en Spa, con Hamilton a menos de dos décimas. Colapinto quedó 15°, por delante de Gasly (17°).

09:33 hs

FRANCO COLAPINTO FUE 15° EN LA FP1

Alpine quedó lejos de Racing Bulls y Audi, con el piloto argentino a más de 2 segundos de la punta. ¿Y Pierre Gasly? 17°.

09:33 hs

Verstappen, el más rápido

El neerlandés marcó un tiempo de 1:47:070, finalizando por delante de Hamilton, Leclerc y Hadjar. Atrás de Red Bull y Ferrari alternaron puestos McLaren y Mercedes.

09:27 hs

Últimos minutos de la FP1 en Bélgica.

09:26 hs

Verstappen se mantiene arriba

Los 22 pilotos ruedan con gomas rojas (blandas) y Verstappen sigue liderando la clasificación, a cinco minutos del final. El neerlandés califica con 1m47s070 y tiene detrás a los dos Ferrari: Lewis Hamilton (0,145) y Charles Leclerc (0,207).

09:22 hs

El mal momento de Aston Martin

Aston Martin es la última escudería. Tanto Lance Stroll como el británico Jak Crawford, que reemplaza al español Fernando Alonso, están a cinco y seis segundos respectivamente de la punta. Sigue el complicado panorama del equipo verde esmeralda en la temporada.

09:19 hs

Sube Colapinto y llega al 14° lugar

Ya con gomas blandas, Colapinto asciende al puesto 14°, por delante de Gasly y a 2,333 de Verstappen. Todavía tiene chances de mejorar antes de la finalización de la práctica.

09:18 hs

Colapinto, abriendo vuelta con gomas blandas

El piloto argentino giró muchas veces con el compuesto duro, a diferencia de lo realizado por gran parte de los pilotos.

09:16 hs

¡Últimos 15 minutos en Spa-Francorchamps!

Verstappen lidera con un tiempo de 1:47:070, por delante de Hamilton, Leclerc y Hadjar. Completan el top 10 Piastri, Antonelli, Russell, Lindblad, Bortoleto y Lawson.

09:12 hs

Norris, Hadjar y Stroll, penalizados para la parrilla

Por cambios en elemntos de la unidad de potencia, el británico, el francés y el canadiense sufren penalizaciones de 10 puestos para la carrera del domingo.

09:04 hs

Colapinto, con gomas duras, se mete 12°

Casi todos los pilotos que están arriba marcaron sus tiempos con neumáticos blandos o medios.

09:04 hs

Pasada media hora, ahora lidera Verstappen, cerca del 1:47

Los Mercedes ahora se metieron en el top 4, al tiempo que Colapinto figura 16°.

08:58 hs

Bortoleto, la sorpresa

La sorpresa de la primera sesión la está dando el brasileño Gabriel Bortoleto, que con su Audi se afirmó en la quinta posición, por delante de los dos Mercedes y los dos McLaren. Está a 1,462 de Hadjar, después de 35 minutos de práctica.

08:55 hs

Casi todos a boxes

Ahora la mayoría de los autos se estacionan en boxes, incluido Franco Colapinto. Pero su compañero en Alpine, Pierre Gasly, busca mejorar con gomas duras y aparece apenas un escalón más arriba que el argentino, en la 13° posición y a 2,733 de Hadjar.

08:54 hs

Red Bull se mantiene arriba con Hadjar (1°) y Colapinto (2°)

Buen trabajo de Racing Bulls, con sus dos pilotos en el top 7, por detrás de los Ferrari y Bortoleto, la sorpresa en el inicio de la FP1.

08:52 hs

Hadjar, por delante de Verstappen en P1

El francés le saca ventaja por la goma blanda al neerlandés. Con un tiempo de 1m47s778 domina la FP1 por apenas 81 milésimas. A tres décimas está la Ferrari de Leclerc. Luego, Hamilton. Y en el quinto lugar sorprende el Audi de Bortoleto.

08:50 hs

Antonelli, enojado con un Williams por una situación en pista

"Idiota", dijo por el team radio el líder del campeonato.

08:44 hs

Colapinto, en boxes, cambia el morro delantero

Alpine trabaja en el auto del piloto argentino.

08:44 hs

Verstappen, nuevo líder en los tiempos

Max Verstappen mejora el tiempo de Hadjar y se acomoda en lo más alto, con un tiempo de (1m48s237) El neerlandés está 7° en el campeonato, con un total de 76 puntos. Su mejor actuación fue en Austria, en donde culminó segundo detrás de George Russell y recogió 18 puntos.

08:39 hs

Hadjar, el mejor en el arranque

Isak Hadjar, de Red Bull, marca el primer mejor tiempo (1m48s918), mientras que Colapinto aparece en la 11° posición (+3,820).

08:37 hs

Ojo, Gasly

El francés Pierre Gasly, que también salió con gomas duras, evidencia problemas con la dirección de su Alpine y traslada su inquietud por la radio; como si doblar para un lado fuera más suave que girar para el otro.

08:34 hs

Arrancó la primera sesión

Los autos salieron a pista y el Alpine de Franco Colapinto prueba con neumáticos duros; se trata de la primera de las tres prácticas en Spa Francorchamps.

08:25 hs

Días y horiarios

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina

08:23 hs

Tabla

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179

George Russell - Mercedes: 154

Lewis Hamilton - Ferrari: 147

Charles Leclerc - Ferrari: 108

Lando Norris - McLaren: 97

Oscar Piastri - McLaren: 82

Max Verstappen - Red Bull: 76

Isack Hadjar - Red Bull: 52

Pierre Gasly - Alpine: 42

Liam Lawson - Racing Bulls: 39

Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14

Oliver Bearman - Haas: 18

Franco Colapinto - Alpine: 18

Gabriel Bortoleto - Audi: 6

Carlos Sainz - Williams: 6

Alex Albon - Williams: 5

Esteban Ocon - Haas: 3

Fernando Alonso - Aston Martin: 1

Nico Hulkenberg - Audi: 0

Valtteri Bottas - Cadillac: 0

Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

Lance Stroll - Aston Martin: 0

08:22 hs

Datos claves del Gran Premio de Bélgica

Longitud del circuito: 7,004 km

Curvas: 19

Vueltas: 44

Distancia de la carrera: 308,052 km

Récord de vuelta: 1m 44.701s – Sergio Pérez (2024)

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con dos entrenamientos libres para encontrar la puesta a punto ideal en el monoplaza.

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