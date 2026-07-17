F1 GP de Bélgica, en vivo: Colapinto busca mejorar en la última práctica del día después del 15° puesto

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana con Alpine en el mítico trazado de Spa-Francorchamps. La escudería francesa buscará recuperar su buen rendimiento y sumar una vez más puntos en la Máxima. La jornada será clave con dos entrenamientos libres para encontrar la puesta a punto ideal en el monoplaza.