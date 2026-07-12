Sexualmente hablando: de que las hay, las hay

¿Un clásico? La idea de que tener hortensias en la casa o sentarse en una esquina de la mesa es garantía de quedar soltero/a (preocupación que, en los nuevos contextos, suena un poco antigua). Hace unos años se viralizó la teoría de que hacer un viaje en pareja a Colonia del Sacramento, Uruguay, era yeta: seguro terminaba en separación. La bombacha rosa en año nuevo tiene fama de ser muy auspiciosa, también para el amor.