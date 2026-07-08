EN VIVO: seguí la cobertura minuto a minuto de los festejos por el 9 de Julio y la visita de Javier Milei a Tucumán

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El gobernador de San Juan destacó el valor histórico del 9 de Julio

Uno de los primeros mandatarios provinciales en llegar fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y fue recibido por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; y la ministra de Educación, Susana Montaldo.

"Tengo la enorme oportunidad de poder estar acá, de disfrutar esta fecha patria del 9 de Julio en esta querida provincia de Tucumán. Debo agradecer al gobernador y a sus ministros, que siempre nos han recibido muy bien, y tener la oportunidad de honrar a tantos hombres y mujeres que lucharon hace ya más de dos siglos por la libertad de nuestra Nación", manifestó.

También remarcó el orgullo de representar a su provincia en una celebración de profundo valor histórico. "Me siento realmente bendecido de poder estar representando a los sanjuaninos acá, en esta querida provincia. Estar en esta tierra en esta fecha te pone la piel de gallina", afirmó.