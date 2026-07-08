EN VIVO: seguí la cobertura minuto a minuto de los festejos por el 9 de Julio y la visita de Javier Milei a Tucumán

Máxima expectativa por la llegada de Milei a Tucumán
En principio, el arribo del jefe de Estado a Tucumán -a bordo de la aeronave T10- está previsto entre las 23 y las 23.30 del miércoles 8. El regreso sería a la 1.30 del jueves 9.
Milei llegaría con una nutrida comitiva de funcionarios, entre ellos, el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, nexo entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Operativo de seguridad
Más de 2.000 policías fueron movilizados por la visita del presidente Javier Milei. Uniformados de toda la provincia están afectados al megaoperativo de seguridad, que comenzó a las 18 y se extenderá hasta mañana, cuando concluyan los actos.
El gobernador de San Juan destacó el valor histórico del 9 de Julio
Uno de los primeros mandatarios provinciales en llegar fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y fue recibido por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; y la ministra de Educación, Susana Montaldo.
"Tengo la enorme oportunidad de poder estar acá, de disfrutar esta fecha patria del 9 de Julio en esta querida provincia de Tucumán. Debo agradecer al gobernador y a sus ministros, que siempre nos han recibido muy bien, y tener la oportunidad de honrar a tantos hombres y mujeres que lucharon hace ya más de dos siglos por la libertad de nuestra Nación", manifestó.
También remarcó el orgullo de representar a su provincia en una celebración de profundo valor histórico. "Me siento realmente bendecido de poder estar representando a los sanjuaninos acá, en esta querida provincia. Estar en esta tierra en esta fecha te pone la piel de gallina", afirmó.
Victoria Villarruel también estará en Tucumán
La vicepresidenta llegará en un vuelo distinto al del presidente Javier Milei para participar de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Así lo confirmó este miércoles a LA GACETA el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado, quien explicó que ambas autoridades nacionales tendrán esquemas de organización independientes durante su estadía.
"Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe", afirmó el funcionario.
Nueve mandatarios provinciales estarán en la vigilia
Un total de nueve mandatarios provinciales, con sus respectivas comitivas, participarían de la vigilia en Casa Histórica. El listado incluye a Gustavo Sáenz (Salta), a Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero), a Gustavo Valdés (Corrientes), a Carlos Sadir (Jujuy), a Raúl Jalil (Catamarca), a Alfredo Cornejo (Mendoza), a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), a Marcelo Orrego (San Juan) y a Ignacio Torres (Chubut).
Por el momento no aparecen los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni de La Rioja, Ricardo Quintela. Tampoco Jorge Macri (jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires) ni Martín Llaryora (Córdoba).
Lo que tenés que saber
Tucumán ya tiene todo preparado para celebrar el 210° aniversario del histórico 9 de Julio. La principal novedad será la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien participará de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de la Independencia.