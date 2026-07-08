EN VIVO: seguí la cobertura minuto a minuto de los festejos por el 9 de Julio en Tucumán, que contarán con Javier Milei

Nueve mandatarios provinciales estarán en la vigilia
Un total de nueve mandatarios provinciales, con sus respectivas comitivas, participarían de la vigilia en Casa Histórica. El listado incluye a Gustavo Sáenz (Salta), a Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero), a Gustavo Valdés (Corrientes), a Carlos Sadir (Jujuy), a Raúl Jalil (Catamarca), a Alfredo Cornejo (Mendoza), a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), a Marcelo Orrego (San Juan) y a Ignacio Torres (Chubut).
Por el momento no aparecen los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni de La Rioja, Ricardo Quintela. Tampoco Jorge Macri (jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires) ni Martín Llaryora (Córdoba).
¿A qué hora llegaría Javier Milei a Tucumán?
En principio, el arribo del jefe de Estado a Tucumán -a bordo de la aeronave T10- está previsto entre las 23 y las 23.30 del miércoles 8. El regreso sería a la 1.30 del jueves 9.
Milei llegaría con una nutrida comitiva de funcionarios, entre ellos, el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, nexo entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Lo que tenés que saber
Tucumán ya tiene todo preparado para celebrar el 210° aniversario del histórico 9 de Julio. La principal novedad será la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien participará de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de la Independencia. También estará presente la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
El jefe de Estado vendrá acompañado por sus funcionarios, entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el recientemente designado jefe de Gabinete, Diego Santilli.
A la vez, también se comunicó la concurrencia de nueve mandatarios provinciales, con sus respectivas comitivas. El listado incluye a Gustavo Sáenz (Salta), a Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero), a Gustavo Valdés (Corrientes), a Carlos Sadir (Jujuy), a Raúl Jalil (Catamarca), a Alfredo Cornejo (Mendoza), a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), a Marcelo Orrego (San Juan) y a Ignacio Torres (Chubut).