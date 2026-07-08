EN VIVO: seguí la cobertura minuto a minuto de los festejos por el 9 de Julio en Tucumán, que contarán con Javier Milei

Lo que tenés que saber

Tucumán ya tiene todo preparado para celebrar el 210° aniversario del histórico 9 de Julio. La principal novedad será la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien participará de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de la Independencia. También estará presente la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El jefe de Estado vendrá acompañado por sus funcionarios, entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el recientemente designado jefe de Gabinete, Diego Santilli.

A la vez, también se comunicó la concurrencia de nueve mandatarios provinciales, con sus respectivas comitivas. El listado incluye a Gustavo Sáenz (Salta), a Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero), a Gustavo Valdés (Corrientes), a Carlos Sadir (Jujuy), a Raúl Jalil (Catamarca), a Alfredo Cornejo (Mendoza), a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), a Marcelo Orrego (San Juan) y a Ignacio Torres (Chubut).