Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: la Selección iguala sin goles en los 16vos del Mundial

14' PT:
Primera jugada de peligro para Argentina. Messi definió cruzado y desviado, pero la Selección comienza a controlar el trámite.
Argentina 0 - Cabo Verde 0
7' PT:
Por ahora, Argentina no logra imponerse. El partido es parejo.
Argentina 0 - Cabo Verde 0.
¡Comenzó el partido!
Argentina 0 - Cabo Verde 0.
Se juega
El inicio del encuentro no sufrirá demoras. Desde las 19, Argentina va por el pase a octavos de final.
En minutos, las autoridades emitirían un comunicado
Está previsto que a las 18:45 la FIFA aclare si el inicio del partido se demorará o arrancará como estaba previsto.
Por alerta de tormenta eléctrica, podría demorarse el inicio del partido
Las autoridades de la FIFA y de Miami se encuentran monitoreando la situación climática minuto a minuto. El partido, previsto para las 19, podría iniciar al menos media hora después en caso de detectarse actividad eléctrica.
Así es Cabo Verde: vinos sobre lava, diez islas, naturaleza extrema y playas increíbles
Cabo Verde es una nación de 10 islas, cada una de ellas con marcas únicas que van desde corales y buceo hasta música vibrante, calles empedradas antiguas y una rica tradición criolla.Ver más
Así sale el equipo de Scaloni
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El estadio de Miami se comienza a poblar
De a poco, los hinchas argentinos comienzan a copar las tribunas. Serán amplia mayoría.
Las cábalas se cumplen
Rodrigo De Paul y Leandro Paredes realizan el ya clásico ritual de los caramelos.
Egipto eliminó en los penales a Australia y espera en octavos por el ganador de Argentina y Cabo Verde
Los "Faraones" se impusieron 4-2 desde los doce pasos tras un durísimo 1-1 en los 120 minutos. Con la jerarquía de un Mohamed Salah que la picó en su ejecución, el conjunto africano se metió en octavos y será rival de la "Albiceleste" si es que avanza frente a los caboverdianos.Ver más
¡Formaciones confirmadas!
Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.
José Luis Chilavert quedó en el centro de la polémica por una frase sobre Francia antes del duelo con Paraguay
El exarquero paraguayo respondió a las críticas del francés Christophe Dugarry con una publicación que fue cuestionada por su contenido discriminatorio. Sus declaraciones llegaron en la antesala de los octavos de final del Mundial 2026.Ver más
Roberto Martínez explicó por qué sacó a Cristiano Ronaldo ante Croacia: "Era el momento"
El entrenador de Portugal justificó la sustitución de CR7 en el triunfo por 2-1 frente a Croacia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. También analizó el rendimiento de su equipo y anticipó el duelo de cuartos de final contra España.Ver más
Gustavo Alfaro volvió a dejar una frase viral antes del duelo con Francia: "Es una tormenta eléctrica"
El entrenador de Paraguay apeló una vez más a su particular estilo para describir al vigente subcampeón del mundo en la previa de los octavos de final del Mundial 2026. Sus metáforas ya son una marca registrada del torneo.Ver más
Los impresionantes números de Lionel Scaloni en sus primeros 100 partidos con Argentina
El entrenador alcanzará el centenar de encuentros este viernes frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sus estadísticas reflejan una de las etapas más exitosas de la historia de la "Albiceleste", con cuatro títulos y una efectividad cercana al 79%.Ver más
Cuti Romero vuelve al once y Scaloni mantiene una duda: la probable formación de Argentina
La Scaloneta se prepara para el inicio de los mata-mata. A las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.Ver más
Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde
LA GACETA salió a la calle para conocer cómo viven los hinchas la previa del partido de la Scaloneta.Ver más
La probable formación de la Selección argentina vs. Cabo Verde
Lionel Scaloni define cómo saldrá la Selección argentina frente a Cabo Verde. La probable es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o .
Una pareja alemana cambió de camiseta por Messi: la historia que sorprendió a LA GACETA en Miami
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Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales
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La tecnología incorporada en el balón del Mundial 2026 permitió descubrir un toque imperceptible para las cámaras de televisión y anuló el gol que hubiera llevado el partido entre Portugal y Croacia al alargue.Ver más
A qué hora juega la Selección Argentina vs. Cabo Verde, país por país
Argentina: 19 horas
Uruguay: 19 horas
Brasil: 19 horas
Paraguay: 19 horas
Chile: 18 horas
Bolivia: 18 horas
Venezuela: 18 horas
Colombia: 17 horas
Ecuador: 17 horas
Perú: 17 horas
México: 16 horas
Por dónde ver el partido
El partido se podrá ver en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSport, Paramount+ y Disney+ Premium.
Contra quién juega el ganador de Argentina vs. Cabo Verde en octavos de final del Mundial 2026
Tras haber superado la fase de grupos, la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial. El partido se llevará a cabo este viernes 3 de julio a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. Una vez finalizado el encuentro, el ganador ya conocerá a su rival para los octavos de final, ya que se definirá horas antes.
El equipo que enfrentará al ganador de Argentina vs. Cabo Verde en la próxima instancia saldrá del cruce entre Egipto y Australia, que se jugará el mismo viernes a las 15. El partido de octavos de final se disputaría el martes 7 de julio a las 13, en Atlanta.
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Con 13 selecciones ya clasificadas, el cuadro de eliminación directa empieza a definirse. España y Portugal protagonizarán el duelo más atractivo de los octavos, mientras que Argentina buscará este viernes su lugar entre los 16 mejores frente a Cabo Verde.Ver más
Lo que tenés que saber
La Selección argentina está lista para enfrentar esta tarde al debutante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Lo que tenés que saber.