Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: la Selección iguala sin goles en los 16vos del Mundial

18:14 hs

Los "Faraones" se impusieron 4-2 desde los doce pasos tras un durísimo 1-1 en los 120 minutos. Con la jerarquía de un Mohamed Salah que la picó en su ejecución, el conjunto africano se metió en octavos y será rival de la "Albiceleste" si es que avanza frente a los caboverdianos.