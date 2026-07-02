San Martín suma una buena noticia antes de visitar a Patronato: Orfila recupera una pieza clave

Tres refuerzos, una espera y una baja obligada

Orfila también tiene la posibilidad de convocar por primera vez a Bruno Cabrera, Rodrigo Ayala y Álvaro Veliez, tres de las cuatro incorporaciones realizadas en este mercado de pases y que ya se integraron a los trabajos con el grupo. Distinta es la situación de Gabriel Carabajal, quien permanecerá en la provincia debido a que todavía no quedó habilitado para competir. El volante deberá esperar la apertura del TMS internacional, prevista para el 9 de julio, para completar el trámite reglamentario y quedar a disposición del entrenador.