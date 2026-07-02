San Martín suma una buena noticia antes de visitar a Patronato: Orfila recupera una pieza clave

Resumen para apurados
- El DT de San Martín, Alejandro Orfila, recupera a Alan Cisnero tras una lesión para el partido de este domingo ante Patronato en Paraná, clave para la Primera Nacional.
- Cisnero recibió el alta médica tras superar un desgarro y una pubalgia que lo marginaron desde mayo. Además, el DT podrá contar con tres de los nuevos refuerzos habilitados.
- La recuperación de Cisnero y la suma de refuerzos fortalecen al plantel tucumano en su objetivo de iniciar la segunda rueda con un triunfo para pelear el ascenso.
Con el viaje programado para mañana, a las 21.40, Alejandro Orfila entra en la recta final de la preparación de San Martín para el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. En las próximas horas, el entrenador definirá el equipo titular y la lista de jugadores que partirá rumbo a Santa Fe, donde la delegación quedará concentrada antes del partido del domingo frente a Patronato, en Paraná.
Entre las principales novedades aparece Alan Cisnero, que volvió a entrenarse a la par de sus compañeros después de dejar atrás un desgarro en el aductor derecho y una pubalgia. El volante, una de las apariciones más importantes del semestre, no juega desde el 25 de mayo, cuando debió abandonar el campo de juego a los pocos minutos del encuentro frente a Atlanta por la lesión muscular que lo marginó del cierre de la primera rueda.
Ahora, el cuerpo técnico deberá resolver si el volante ofensivo integra la nómina de viajeros o si aguardará algunos días más para su regreso oficial. La decisión dependerá de la respuesta física que mostró durante los últimos entrenamientos, aunque el hecho de haber completado los trabajos con normalidad representa una buena noticia para un plantel que recupera a uno de sus futbolistas más desequilibrantes.
Tres refuerzos, una espera y una baja obligada
Orfila también tiene la posibilidad de convocar por primera vez a Bruno Cabrera, Rodrigo Ayala y Álvaro Veliez, tres de las cuatro incorporaciones realizadas en este mercado de pases y que ya se integraron a los trabajos con el grupo. Distinta es la situación de Gabriel Carabajal, quien permanecerá en la provincia debido a que todavía no quedó habilitado para competir. El volante deberá esperar la apertura del TMS internacional, prevista para el 9 de julio, para completar el trámite reglamentario y quedar a disposición del entrenador.
Con esas alternativas sobre la mesa, Orfila terminará de delinear el equipo que buscará comenzar la segunda rueda con un triunfo. Además del posible regreso de Cisnero y de la chance de incluir a algunos de los refuerzos, el DT intentará encontrar el funcionamiento que pretende para un San Martín obligado a sumar de a tres desde el arranque de esta nueva etapa.