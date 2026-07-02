La gran fortaleza de Colombia en el Mundial 2026: una defensa que ilusiona con el título

Resumen para apurados
- La selección de Colombia enfrenta este viernes a Ghana en 16avos del Mundial 2026, consolidada como candidata al título por su gran solidez defensiva en la fase de grupos.
- El equipo de Néstor Lorenzo recibió un solo gol en la fase de grupos. La zaga Sánchez-Lucumí y el arquero Camilo Vargas fueron claves para consolidar el esquema defensivo.
- El partido ante Ghana pondrá a prueba el sistema de Lorenzo. Mantener la solidez en la fase de eliminación directa será clave para que Colombia pueda pelear por el título.
Colombia se metió entre los candidatos al Mundial 2026 gracias a una virtud que suele marcar diferencias en las fases decisivas: la solidez defensiva. El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo afrontará este viernes el cruce de 16avos de final frente a Ghana con uno de los mejores registros del certamen y la confianza de haber construido un equipo difícil de vulnerar.
En los tres partidos de la fase de grupos, el conjunto cafetero recibió apenas un gol, una cifra que solo fue superada por México y España, las únicas selecciones que terminaron la primera ronda con el arco invicto.
Ese rendimiento coloca a Colombia por encima de otras potencias como Argentina, Brasil y Alemania, cuyos arqueros, Emiliano "Dibu" Martínez, Alisson Becker y Manuel Neuer, respectivamente, sí tuvieron que recoger la pelota de su arco.
Camilo Vargas, de un debut con dudas a una pieza clave
El inicio del Mundial no fue sencillo para Camilo Vargas. El arquero colombiano cometió un error en el debut frente a Uzbekistán, pero rápidamente dejó atrás ese tropiezo y se convirtió en uno de los pilares del equipo.
Su actuación más destacada llegó frente a Portugal, cuando realizó una atajada decisiva ante Bruno Fernandes para sostener el empate y asegurar el primer lugar del grupo.
Una dupla central que se consolidó
Gran parte del mérito del presente colombiano recae sobre la sociedad que formaron Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.
El defensor del Galatasaray se destacó por su velocidad para corregir y lideró las estadísticas de intervenciones defensivas frente a Portugal, mientras que Lucumí aportó seguridad en los duelos individuales y claridad para iniciar los ataques desde el fondo.
Ese equilibrio permitió que Colombia mantuviera el orden incluso frente a rivales de mayor jerarquía ofensiva.
Ghana pondrá a prueba el sistema de Lorenzo
La siguiente prueba será exigente. Ghana, conducida por Carlos Queiroz, se caracteriza por su intensidad física, la velocidad para salir de contragolpe y el peligro que genera en el juego aéreo.
Por eso, el cuerpo técnico colombiano considera que mantener la concentración defensiva será determinante para avanzar a los octavos de final.
Aunque figuras como James Rodríguez y Luis Díaz aportan talento y desequilibrio en ataque, en Colombia tienen claro que los partidos de eliminación directa suelen definirse por la capacidad para evitar errores propios.
Con una defensa que ya demostró estar entre las mejores del Mundial, el seleccionado cafetero buscará dar otro paso hacia el gran objetivo: volver a pelear por el título de la Copa del Mundo.