La gran fortaleza de Colombia en el Mundial 2026: una defensa que ilusiona con el título

Colombia se metió entre los candidatos al Mundial 2026 gracias a una virtud que suele marcar diferencias en las fases decisivas: la solidez defensiva. El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo afrontará este viernes el cruce de 16avos de final frente a Ghana con uno de los mejores registros del certamen y la confianza de haber construido un equipo difícil de vulnerar.