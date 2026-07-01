Copa del Mundo

Portugal-Croacia: la fiebre por Cristiano Ronaldo y Luka Modric disparó la reventa de entradas a cifras récord

El duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desató una demanda récord en el mercado secundario. La posibilidad de que una de las dos leyendas dispute su último partido mundialista disparó el precio de los tickets.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric son las grandes figuras del duelo entre Portugal y Croacia.
Cristiano Ronaldo y Luka Modric son las grandes figuras del duelo entre Portugal y Croacia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El duelo Portugal-Croacia por el Mundial 2026 en Toronto desató una reventa récord de entradas de hasta 21.000 dólares por el posible último partido de Ronaldo y Modric.
  • Con entradas oficiales de 335 a 875 dólares, la alta demanda de las comunidades locales y vacíos legales en Ontario facilitaron la reventa masiva a través de plataformas.
  • Este histórico encuentro definirá el pase a octavos de final contra España o Austria, marcando el fin de la era mundialista para una de las dos máximas leyendas del fútbol.
Resumen generado con IA

El choque entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los eventos más buscados del torneo y provocó que las entradas alcanzaran valores históricos en la reventa.

Mientras que la FIFA comercializó los boletos con precios oficiales que iban desde los 335 hasta los 875 dólares, en las plataformas de reventa ya se ofrecen localidades por más de 21.000 dólares. Incluso las ubicaciones más económicas superan los 2.500 dólares.

La situación se produce pese a que en la provincia canadiense de Ontario existe una ley que prohíbe vender entradas por encima de su valor original. Sin embargo, las plataformas digitales encontraron mecanismos para continuar con la comercialización a precios de mercado.

El posible adiós de dos leyendas

Uno de los principales motivos de la demanda es que el encuentro podría marcar el último partido en una Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo o Luka Modric, dos emblemas del fútbol mundial que fueron compañeros en el Real Madrid.

El perdedor quedará eliminado y se despedirá de la posibilidad de conquistar el título, lo que convirtió al cruce en uno de los más esperados de la fase eliminatoria.

A eso se suma que el partido se disputará en Toronto, una ciudad con una importante presencia de ambas comunidades: alrededor de 140.000 portugueses y 35.000 croatas viven allí, lo que garantiza un estadio repleto y una fuerte presión sobre la disponibilidad de entradas.

El encuentro se jugará este jueves desde las 20 y el ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre España y Austria. Portugal llega tras finalizar segundo en su grupo luego de empatar 0-0 con Colombia, mientras que Croacia también fue escolta en su zona después de vencer 2-1 a Ghana.

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