Copa del Mundo

Escándalo en Dallas: cuatro argentinos detenidos por intentar colarse

Los simpatizantes fueron descubiertos tras intentar vulnerar la seguridad del estadio AT&T de Dallas antes del encuentro entre Argentina y Jordania por el Mundial 2026. Enfrentan causas judiciales en Estados Unidos, la pérdida de sus visas y dos años de derecho de admisión en el fútbol argentino.

Cuatro hinchas argentinos fueron arrestados por entrar sin entradas.
Cuatro hinchas argentinos fueron arrestados por entrar sin entradas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos en Dallas tras intentar colarse sin entradas al estadio AT&T para el partido contra Jordania en el Mundial 2026.
  • Los sospechosos usaron distintas tácticas como saltar vallas o pegarse a otros espectadores, pero fueron detectados por cámaras y un operativo de seguridad internacional.
  • Los detenidos enfrentan penas de prisión en EE.UU., la pérdida de sus visas y dos años de derecho de admisión en Argentina. Se reforzará la vigilancia en próximos partidos.
Resumen generado con IA

Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos en Dallas luego de intentar ingresar sin entrada al estadio AT&T para presenciar el partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026.

Según informaron las autoridades, los simpatizantes buscaron burlar los controles de seguridad ante el elevado costo de las entradas en el mercado de reventa. Sin embargo, fueron detectados por las cámaras de vigilancia y un operativo conjunto entre el FBI, la policía local y autoridades argentinas permitió detenerlos antes de que lograran permanecer dentro del estadio.

Cómo intentaron ingresar sin entradas

El primero en ser capturado fue Leandro Ayala, quien intentó saltar una valla en el sector Este del estadio cerca de las 10 de la mañana, unas 13 horas antes del inicio del encuentro.

Poco después fueron detenidos Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen, quienes lograron atravesar una valla perimetral e ingresar por una abertura ubicada en la Puerta G. No obstante, el sistema de seguridad los localizó y fueron interceptados menos de diez minutos después.

El cuarto involucrado fue Federico Llach, que utilizó otra modalidad. Intentó ingresar pegándose detrás de un espectador que sí tenía una entrada válida, buscando atravesar el molinete antes de que se cerrara la barrera, una maniobra similar a la utilizada por algunos automóviles para evadir peajes.

Las duras sanciones que enfrentan

Los cuatro hinchas quedaron imputados en Estados Unidos por el delito de "Criminal Trespass" (intrusión criminal), una figura contemplada por la legislación del estado de Texas que puede implicar hasta seis meses de prisión o multas de hasta 1.000 dólares.

Además, las autoridades estadounidenses dispusieron la cancelación de sus visas y podrían iniciar un proceso de deportación.

Las consecuencias también alcanzarán su regreso al país. El Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió aplicarles el derecho de admisión por dos años e incorporarlos de inmediato al registro del programa Tribuna Segura, por lo que no podrán ingresar a ningún estadio del fútbol argentino durante ese período.

Operativo internacional

La investigación fue monitoreada desde el Centro Internacional de Cooperación Policial con sede en Virginia, donde funciona un centro de coordinación del FBI, y contó con la participación de efectivos de la policía de Dallas y funcionarios argentinos especializados en seguridad deportiva.

Las autoridades confirmaron que mantendrán un esquema de vigilancia reforzado para los próximos partidos del Mundial, especialmente en Miami, con el objetivo de evitar nuevos intentos de ingreso ilegal a los estadios.

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