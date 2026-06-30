Lucas Diarte deja San Martín: del regreso cargado de ilusión a una llamativa salida rumbo a Madryn

La final que marcó la relación con los hinchas

El segundo ciclo arrancó con una enorme aceptación popular. Volvió a mediados de 2024 desde el fútbol peruano para reforzar al equipo de Diego Flores, alcanzó los 100 partidos con la camiseta de San Martín y fue titular en el equipo que llegó a la final de Rosario. Pero el desenlace fue muy diferente al esperado. Tras la eliminación protagonizó un fuerte cruce con un grupo de hinchas, denunció que los insultos habían alcanzado a sus hijas y, aunque luego intentó bajar el tono de la polémica, nunca volvió a sentirse cómodo. Su despedida por redes sociales y su posterior partida al homónimo sanjuanino marcaron el final de una etapa que dejó heridas abiertas.