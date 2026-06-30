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Lucas Diarte deja San Martín: del regreso cargado de ilusión a una llamativa salida rumbo a Madryn

El lateral le puso fin a su tercer ciclo en el "Santo". Su historia en La Ciudadela estuvo marcada por lesiones, regresos, finales y una fuerte identificación con el club.

ADIÓS. Del último entrenamiento en La Ciudadela a la presentación oficial: Lucas Diarte ya viste los colores de Deportivo Madryn.
ADIÓS. Del último entrenamiento en La Ciudadela a la presentación oficial: Lucas Diarte ya viste los colores de Deportivo Madryn.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 51 Min

Resumen para apurados

  • Lucas Diarte rescindió su contrato con San Martín de Tucumán para incorporarse a Deportivo Madryn por 18 meses, finalizando su tercer ciclo en el club tucumano.
  • El lateral de 31 años se marcha tras jugar 16 partidos. Su reemplazo en San Martín de Tucumán será Rodrigo Ayala, quien casualmente llega procedente de Deportivo Madryn.
  • Esta salida cierra una compleja relación histórica de Diarte con el club de sus amores, mientras San Martín busca reestructurar su defensa para pelear en la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

Las últimas horas volvieron a traer movimientos en el mercado de pases de San Martín, aunque esta vez la noticia no pasó por una incorporación sino por una despedida. Mientras Alejandro Orfila intensifica la preparación para el partido del domingo frente a Patronato, la dirigencia terminó de cerrar la salida de Lucas Diarte, quien rescindió su contrato y fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Deportivo Madryn. 

El lateral izquierdo firmó un vínculo por 18 meses con el conjunto chubutense y le puso punto final a un tercer ciclo que apenas duró seis meses. Con su partida se cierra una historia tan particular como intensa, marcada por el sentido de pertenencia, las lesiones, los regresos, los momentos de emoción y también por una relación con el hincha que nunca volvió a ser la misma después de la final perdida en Rosario.

La salida de Diarte se produjo en un mercado que lo tuvo como protagonista. Durante las últimas semanas, el tucumano apareció entre las alternativas que analizaba Colón para reforzar el lateral izquierdo y también fue seguido de cerca por Godoy Cruz, donde actualmente dirige Pablo De Muner, entrenador que ya lo había tenido bajo sus órdenes tanto en San Martín como en Melgar de Perú. 

Sin embargo, el destino terminó siendo Deportivo Madryn. Allí buscará un nuevo desafío después de un semestre en el que disputó 16 partidos con la camiseta de San Martín y aportó una asistencia. Su último encuentro con la camiseta del "Santo" fue en el empate 1-1 contra Temperley en Turdera.

El inicio del tercer ciclo en San Martín

Su regreso, apenas seis meses atrás, había despertado una enorme expectativa. El 5 de enero, San Martín lo anunció en sus redes sociales con una frase que resumía el sentimiento del futbolista: "¡De nuevo en casa, Lucas!". Llegaba procedente de San Martín de San Juan para ocupar el lugar que había dejado Hernán Zuliani y afrontaba su tercer ciclo en el club del que es hincha. No era un jugador más. Entre sus dos etapas anteriores acumulaba 117 partidos oficiales, seis goles y 12 asistencias, además de haber construido una fuerte identificación con la institución.

La presentación fue una de las más emotivas del club. San Martín eligió anunciar a Diarte y a Víctor Salazar mediante un video íntimo en el que ambos recordaban su amistad de toda la vida y el sueño compartido de defender juntos el escudo del club del que son hinchas. Allí, el lateral dejó una frase que rápidamente se viralizó: "Amo este club y siento que lo único pendiente es ascender". También habló del difícil momento que había atravesado tras su anterior salida y reconoció que necesitaba volver a disfrutar del fútbol. Esa ilusión, sin embargo, nunca logró trasladarse completamente al campo de juego.

Una lesión que lo marcó y la consolidación del 2022

La historia de Diarte con San Martín comenzó en 2018, cuando llegó desde Estudiantes de La Plata. Apenas arribó sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, una lesión que frenó su crecimiento durante varios meses. Lejos de bajar los brazos, regresó y terminó consolidándose como uno de los laterales más confiables del plantel. En 2022 fue una pieza importante del equipo que peleó el Reducido, disputó 35 partidos, convirtió dos goles y dio tres asistencias antes de ser transferido a Belgrano. Luego llegó su experiencia en Melgar de Perú, donde disputó la Copa Libertadores bajo la conducción de De Muner.

La final que marcó la relación con los hinchas

El segundo ciclo arrancó con una enorme aceptación popular. Volvió a mediados de 2024 desde el fútbol peruano para reforzar al equipo de Diego Flores, alcanzó los 100 partidos con la camiseta de San Martín y fue titular en el equipo que llegó a la final de Rosario. Pero el desenlace fue muy diferente al esperado. Tras la eliminación protagonizó un fuerte cruce con un grupo de hinchas, denunció que los insultos habían alcanzado a sus hijas y, aunque luego intentó bajar el tono de la polémica, nunca volvió a sentirse cómodo. Su despedida por redes sociales y su posterior partida al homónimo sanjuanino marcaron el final de una etapa que dejó heridas abiertas.

La última etapa de Diarte en el "Santo"

El tercer capítulo tampoco consiguió modificar esa historia. El rendimiento fue irregular y las opiniones de los hinchas siguieron divididas entre quienes valoraban su identificación con el club y quienes no olvidaban el conflicto. Aun así, dejó gestos que reforzaron su compromiso con la provincia, como la ayuda brindada a los vecinos afectados por las inundaciones en Lamadrid o su participación en distintas acciones institucionales del club.

Paradójicamente, el futbolista que llega para ocupar su lugar también arriba desde Deportivo Madryn. Rodrigo Ayala, el segundo refuerzo confirmado por San Martín, desembarca procedente del club chubutense para reforzar justamente el lateral izquierdo. El zurdo de 31 años disputó 13 partidos en la primera rueda y aportó dos asistencias, características que llevaron a Orfila a considerarlo el reemplazante ideal para una posición que volvió a quedar vacante con la salida de Diarte.

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