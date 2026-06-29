Mundial 2026

Ecuador y el desafío de dar otro batacazo: enfrentará a México en la altura del Azteca

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece tendrá un cruce durísimo ante un México invicto, que volverá a jugar de local.

CLAVE. Nilson Angulo fue la figura de la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania en el cierre de la fase de grupos del Mundial.
CLAVE. Nilson Angulo fue la figura de la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania en el cierre de la fase de grupos del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ecuador y México se enfrentan hoy a las 22:00 en el Estadio Azteca por los 16avos de final del Mundial 2026, buscando un pase clave a los octavos de final.
  • México llega invicto y con valla invicta como local en la altura, mientras que el Ecuador de Beccacece clasificó tras una heroica e histórica victoria ante Alemania.
  • El vencedor de este duelo se medirá en octavos contra el ganador de Inglaterra-Congo, definiendo la continuidad de sus proyectos futbolísticos en esta cita mundialista.
Resumen generado con IA

La presencia latinoamericana se la llevará exclusivamente el duelo entre Ecuador y México, por los 16avos de final del Mundial 2026. Desde las 22, el Estadio Azteca será una auténtica caldera: los locales quieren hacer valer el peso de su gente tras una fase de grupos ideal, mientras que el combinado conducido por el argentino Sebastián Beccacece busca ratificar su mística tras una clasificación heroica en la que venció en la última fecha a Alemania, ya eliminado por Paraguay. No hay margen para el error; el que gane se meterá en octavos para esperar al vencedor de Inglaterra-Congo.

El conjunto comandado por Javier Aguirre llega a esta instancia de eliminación directa con la ilusión por las nubes. El equipo del “Vasco” se clasificó como líder invicto del Grupo A con puntaje perfecto y, lo que es aún más valioso, manteniendo su valla invicta tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Con figuras de la talla de Raúl Jiménez y Julián Quiñones en ataque, más la frescura del juvenil Gilberto Mora como relevo desde el banco de suplentes, México buscará imponer condiciones desde el primer minuto. Además de la localía, los aztecas contarán con el aliado de los 2.240 metros de altitud de su capital, un factor no menor considerando que la delegación ecuatoriana llegará con apenas 24 horas de aclimatación tras hacer base en Ohio.

Por su parte, el camino de los ecuatorianos fue muchísimo más accidentado y con dosis altas de épica. Tras un inicio complicado con derrota ante Costa de Marfil y un empate frente a Curazao, el equipo de Beccacece dio el gran impacto del torneo en la última jornada: remontó un partidazo para vencer 2-1 a Alemania, sellando el primer triunfo de Ecuador ante un campeón del mundo en la historia de las citas máximas.

Apoyados en una columna vertebral de primer nivel europeo con Piero Hincapié, Willian Pacho y Moisés Caicedo, sumado a la jerarquía del histórico Enner Valencia (un viejo conocido del fútbol mexicano), Ecuador buscará un nuevo batacazo.

Aunque el historial favorece ampliamente a México (15 triunfos sobre cuatro en 27 partidos) y el único antecedente mundialista fue victoria norteamericana en 2002, esta talentosa generación ecuatoriana no tiene complejos y promete plantarle batalla al anfitrión en su templo.

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