Ecuador y el desafío de dar otro batacazo: enfrentará a México en la altura del Azteca

La presencia latinoamericana se la llevará exclusivamente el duelo entre Ecuador y México, por los 16avos de final del Mundial 2026. Desde las 22, el Estadio Azteca será una auténtica caldera: los locales quieren hacer valer el peso de su gente tras una fase de grupos ideal, mientras que el combinado conducido por el argentino Sebastián Beccacece busca ratificar su mística tras una clasificación heroica en la que venció en la última fecha a Alemania, ya eliminado por Paraguay. No hay margen para el error; el que gane se meterá en octavos para esperar al vencedor de Inglaterra-Congo.