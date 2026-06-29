Noruega vs. Costa de Marfil: un duelo de estilos que tendrá como premio enfrentar a Brasil en octavos

Resumen para apurados
- Noruega y Costa de Marfil se enfrentan este martes en Dallas por los 16avos del Mundial, buscando un pase a los octavos de final para jugar contra Brasil.
- Costa de Marfil llega con un juego equilibrado tras superar el Grupo E, mientras Noruega apuesta a su poder ofensivo recuperando a sus figuras Haaland y Ødegaard.
- El vencedor de este choque de estilos medirá su nivel ante Brasil en octavos, un cruce clave que definirá sus aspiraciones y el impacto de su propuesta en el torneo.
Este martes desde las 14, Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada con un duelo que enfrentará a dos seleccionados con estilos prácticamente opuestos, pero en el que se espera total paridad. En esta etapa de 16avos del Mundial, cuando ya no hay margen para la especulación, africanos y europeos se verán las caras en el AT&T Stadium de Dallas, un cruce imperdible en el que el ganador seguirá en carrera para medirse con Brasil en octavos, mientras que el perdedor armará las valijas.
Los dirigidos por Emerse Faé llegan con el orgullo alto tras un andar sólido en el Grupo E. Los “Elefantes” lograron un hito histórico para el fútbol africano al abrir el marcador en sus tres partidos iniciales: vencieron 1-0 a Ecuador, cayeron de forma agónica 2-1 ante Alemania y sellaron el pase con un 2-0 sobre Curazao, gracias a un doblete de un encendido Nicolas Pépé. Con un mediocampo de temer liderado por Franck Kessié e Ibrahim Sangaré, Costa de Marfil apuesta al equilibrio, el control del juego y el desequilibrio de Amad Diallo y Ousmane Diomande, una de las figuras del Mundial, cuya actuación llamó la atención de Paris Saint Germain que intenta adquirir su ficha.
Del otro lado de la cancha asoma una de las grandes atracciones del torneo. Noruega viene siendo un espectáculo total tanto en las tribunas como en el césped. Los tres partidos de la fase de grupos de los escandinavos sumaron 15 goles (vencieron 4-1 a Irak, 3-2 a Senegal y cayeron 1-4 ante Francia), promediando una espectacular media de cinco tantos por encuentro.
Para este duelo crucial, el entrenador Ståle Solbakken recupera todo su arsenal. Tras haber reservado piezas ante los galos, Noruega volverá a contar desde el arranque con sus tres máximas estrellas frescas y descansadas: Martin Ødegaard en la conducción, el picante Antonio Nusa y el implacable Erling Haaland, dueño de cuatro gritos en el certamen. Además, el lateral Julian Ryerson regresará a la zaga inicial para intentar darle solidez a una defensa que sufrió siete goles en contra y aún no pudo mantener la valla invicta.
El partido medirá la resistencia y el orden táctico marfileño frente a la verticalidad y el poder de fuego de unos “vikingos” que quieren llegar a puerto. Sin antecedentes mundialistas previos, Dallas será testigo de un choque de estilos de márgenes mínimos donde sólo uno mantendrá vivo el sueño.
COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou y Guéla Doué; Inao Oulai, Franck Kessié y Seko Fofana; Amad Diallo, Ousmane Diomande y Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.
NORUEGA: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe y Julian Ryerson; Sander Berge, Martin Ødegaard y Fredrik Aursnes; Erling Haaland, Alexander Sørloth y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Estadio: Dallas. Por TV: D Sports.