Noruega vs. Costa de Marfil: un duelo de estilos que tendrá como premio enfrentar a Brasil en octavos

Los dirigidos por Emerse Faé llegan con el orgullo alto tras un andar sólido en el Grupo E. Los “Elefantes” lograron un hito histórico para el fútbol africano al abrir el marcador en sus tres partidos iniciales: vencieron 1-0 a Ecuador, cayeron de forma agónica 2-1 ante Alemania y sellaron el pase con un 2-0 sobre Curazao, gracias a un doblete de un encendido Nicolas Pépé. Con un mediocampo de temer liderado por Franck Kessié e Ibrahim Sangaré, Costa de Marfil apuesta al equilibrio, el control del juego y el desequilibrio de Amad Diallo y Ousmane Diomande, una de las figuras del Mundial, cuya actuación llamó la atención de Paris Saint Germain que intenta adquirir su ficha.