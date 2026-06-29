Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026
Un exhaustivo estudio revela cómo se dividen las pasiones en Sudamérica. Mientras en Santiago el objetivo unánime de los hinchas es evitar que la "Scaloneta" sume su cuarta estrella, Lima se rinde a los pies del campeón con récords de audiencia impensados.
Resumen para apurados
- Una encuesta durante el Mundial 2026 revela que los hinchas de Perú apoyan masivamente a la selección argentina, mientras que en Chile predomina el rechazo al equipo de Scaloni.
- El estudio de Betsson y Netques muestra que el 46,3% de los peruanos alienta a la Albiceleste, mientras que los chilenos prefieren a Brasil y rechazan un nuevo título argentino.
- Más allá de las rivalidades, Argentina se consolida como la máxima candidata a ganar el Mundial para el 28% de los sudamericanos, superando a Brasil y Francia en las apuestas.
Con la selección argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final con puntaje ideal y un rendimiento óptimo, el devenir del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 se vive con muchísima intensidad más allá de las fronteras de los países en competencia. La Encuesta Regional de Fanáticos del Fútbol 2026, desarrollada por la plataforma Betsson Group junto a la consultora Netques, trazó una radiografía exacta sobre el comportamiento de los aficionados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, dejando al descubierto una notable diferenciación geográfica a la hora de elegir favoritos.
El eje Lima-Santiago: dos miradas opuestas sobre la Albiceleste
El informe explora en detalle los sentimientos de las hinchadas que debieron ver el inicio del torneo desde afuera, desnudando un fuerte contraste entre los dos países de la costa del Pacífico. Ante la consulta sobre a qué seleccionado apoyaban en la Copa del Mundo, el público peruano demostró un contundente lazo de simpatía con la "Scaloneta". El 46,3% de los encuestados en Perú afirmó sin dudar que alienta al combinado liderado por Lionel Messi, un respaldo que se traduce además en un entusiasmo de visualización sin precedentes. Los hinchas peruanos son los que registran la mayor intención de seguir el Mundial por televisión en toda la región; el 61% planea ver la mayor cantidad posible de partidos, ubicándose incluso por encima de los propios argentinos (54%), chilenos (49%) y brasileños (45%).
La otra cara de la moneda se percibe de forma tajante al cruzar la frontera hacia territorio trasandino. El estudio determinó que el 35,1% de los fanáticos chilenos prefiere volcar su apoyo hacia Brasil. Este favoritismo por el pentacampeón se complementa con un rechazo unánime hacia el combinado argentino que quedó evidenciado en los sondeos callejeros. Al indagar sobre quién no desean bajo ningún punto de vista que se consagre campeón, la respuesta mayoritaria en las calles de Chile fue directa: "Argentina".
El inesperado guiño brasileño y el candidato de todos
Mientras que para los hinchas argentinos los máximos rivales históricos en un Mundial siguen siendo Brasil, Francia y Alemania, el relevamiento arrojó una de las mayores sorpresas del año al evaluar el pensamiento del público de la "Verdeamarela". Al consultarles a los brasileños qué seleccionado latinoamericano les gustaría que gane la Copa del Mundo una vez excluida su propia bandera del mapa, Argentina encabezó sorpresivamente las preferencias en el gigante sudamericano con el 25,35% de los votos, dejando de lado por un momento la histórica enemistad futbolística.
Más allá de los celos vecinales y las simpatías particulares de cada rincón de la región, el consenso general respecto al desenlace del campeonato mantiene una tendencia firme. Al momento de evaluar qué equipo tiene las mayores probabilidades reales de quedarse con el título en la gran final de Nueva Jersey, la Argentina se posiciona como la gran favorita de los hinchas de todo el continente con el 28% de las menciones generales, superando a Brasil, que cosecha el 22%, y a Francia, que cierra el podio con el 14%.