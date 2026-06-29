Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

El informe explora en detalle los sentimientos de las hinchadas que debieron ver el inicio del torneo desde afuera, desnudando un fuerte contraste entre los dos países de la costa del Pacífico. Ante la consulta sobre a qué seleccionado apoyaban en la Copa del Mundo, el público peruano demostró un contundente lazo de simpatía con la "Scaloneta". El 46,3% de los encuestados en Perú afirmó sin dudar que alienta al combinado liderado por Lionel Messi, un respaldo que se traduce además en un entusiasmo de visualización sin precedentes. Los hinchas peruanos son los que registran la mayor intención de seguir el Mundial por televisión en toda la región; el 61% planea ver la mayor cantidad posible de partidos, ubicándose incluso por encima de los propios argentinos (54%), chilenos (49%) y brasileños (45%).