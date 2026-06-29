Copa del Mundo

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Un exhaustivo estudio revela cómo se dividen las pasiones en Sudamérica. Mientras en Santiago el objetivo unánime de los hinchas es evitar que la "Scaloneta" sume su cuarta estrella, Lima se rinde a los pies del campeón con récords de audiencia impensados.

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una encuesta durante el Mundial 2026 revela que los hinchas de Perú apoyan masivamente a la selección argentina, mientras que en Chile predomina el rechazo al equipo de Scaloni.
  • El estudio de Betsson y Netques muestra que el 46,3% de los peruanos alienta a la Albiceleste, mientras que los chilenos prefieren a Brasil y rechazan un nuevo título argentino.
  • Más allá de las rivalidades, Argentina se consolida como la máxima candidata a ganar el Mundial para el 28% de los sudamericanos, superando a Brasil y Francia en las apuestas.
Resumen generado con IA

Con la selección argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final con puntaje ideal y un rendimiento óptimo, el devenir del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 se vive con muchísima intensidad más allá de las fronteras de los países en competencia. La Encuesta Regional de Fanáticos del Fútbol 2026, desarrollada por la plataforma Betsson Group junto a la consultora Netques, trazó una radiografía exacta sobre el comportamiento de los aficionados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, dejando al descubierto una notable diferenciación geográfica a la hora de elegir favoritos.

El eje Lima-Santiago: dos miradas opuestas sobre la Albiceleste

El informe explora en detalle los sentimientos de las hinchadas que debieron ver el inicio del torneo desde afuera, desnudando un fuerte contraste entre los dos países de la costa del Pacífico. Ante la consulta sobre a qué seleccionado apoyaban en la Copa del Mundo, el público peruano demostró un contundente lazo de simpatía con la "Scaloneta". El 46,3% de los encuestados en Perú afirmó sin dudar que alienta al combinado liderado por Lionel Messi, un respaldo que se traduce además en un entusiasmo de visualización sin precedentes. Los hinchas peruanos son los que registran la mayor intención de seguir el Mundial por televisión en toda la región; el 61% planea ver la mayor cantidad posible de partidos, ubicándose incluso por encima de los propios argentinos (54%), chilenos (49%) y brasileños (45%).

La otra cara de la moneda se percibe de forma tajante al cruzar la frontera hacia territorio trasandino. El estudio determinó que el 35,1% de los fanáticos chilenos prefiere volcar su apoyo hacia Brasil. Este favoritismo por el pentacampeón se complementa con un rechazo unánime hacia el combinado argentino que quedó evidenciado en los sondeos callejeros. Al indagar sobre quién no desean bajo ningún punto de vista que se consagre campeón, la respuesta mayoritaria en las calles de Chile fue directa: "Argentina".

El inesperado guiño brasileño y el candidato de todos

Mientras que para los hinchas argentinos los máximos rivales históricos en un Mundial siguen siendo Brasil, Francia y Alemania, el relevamiento arrojó una de las mayores sorpresas del año al evaluar el pensamiento del público de la "Verdeamarela". Al consultarles a los brasileños qué seleccionado latinoamericano les gustaría que gane la Copa del Mundo una vez excluida su propia bandera del mapa, Argentina encabezó sorpresivamente las preferencias en el gigante sudamericano con el 25,35% de los votos, dejando de lado por un momento la histórica enemistad futbolística.

Más allá de los celos vecinales y las simpatías particulares de cada rincón de la región, el consenso general respecto al desenlace del campeonato mantiene una tendencia firme. Al momento de evaluar qué equipo tiene las mayores probabilidades reales de quedarse con el título en la gran final de Nueva Jersey, la Argentina se posiciona como la gran favorita de los hinchas de todo el continente con el 28% de las menciones generales, superando a Brasil, que cosecha el 22%, y a Francia, que cierra el podio con el 14%.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolSelección brasileña de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina
1

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas
2

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

Un brujo de Ghana prometió hacerle un trabajo a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron
3

Un brujo de Ghana prometió "hacerle un trabajo" a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos
4

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto
5

Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos
6

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

Más Noticias
Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto

Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

Un brujo de Ghana prometió hacerle un trabajo a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

Un brujo de Ghana prometió "hacerle un trabajo" a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

El emotivo gesto de Dibu Martínez con Bangladesh que volvió a conquistar a los hinchas: Me encanta el país

El emotivo gesto de "Dibu" Martínez con Bangladesh que volvió a conquistar a los hinchas: "Me encanta el país"

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: Hay que investigarlo

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: "Hay que investigarlo"

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

Comentarios