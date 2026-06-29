Didier Deschamps reapareció tras la muerte de su madre y dejó un fuerte mensaje antes de Francia-Suecia

Didier Deschamps volvió a ponerse al frente de la selección de Francia luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El entrenador había abandonado temporalmente la concentración en Estados Unidos para asistir al funeral de su madre y este domingo reapareció en conferencia de prensa, donde habló tanto de su situación personal como del presente de "Les Bleus" en el Mundial 2026.