Didier Deschamps reapareció tras la muerte de su madre y dejó un fuerte mensaje antes de Francia-Suecia

Resumen para apurados
- Didier Deschamps reasumió este domingo la conducción de Francia en EE. UU., tras el funeral de su madre, para preparar el partido ante Suecia por los dieciseisavos del Mundial.
- Deschamps regresó tras su licencia y restó importancia a la negativa de FIFA de usar brazaletes negros, enfocándose en el gran nivel defensivo y goleador de Francia en el torneo.
- El regreso del DT y el gran nivel de Mbappé afianzan a Francia como favorita ante Suecia en Nueva York, donde buscará ratificar su poderío en la fase de eliminación directa.
Didier Deschamps volvió a ponerse al frente de la selección de Francia luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El entrenador había abandonado temporalmente la concentración en Estados Unidos para asistir al funeral de su madre y este domingo reapareció en conferencia de prensa, donde habló tanto de su situación personal como del presente de "Les Bleus" en el Mundial 2026.
"Fue un momento difícil, pero estoy bien", expresó el seleccionador francés al referirse a los últimos días. Además, confirmó que regresó a la concentración el viernes por la noche y se mostró conforme con la respuesta del equipo durante su ausencia. "Todo está yendo bien. En el tercer partido salió todo bien", señaló.
Consultado por la decisión de la FIFA de no permitir que Francia utilizara brazaletes negros en señal de duelo, Deschamps evitó la polémica. "Recibí suficientes señales de aprecio. Eso no cambia nada", respondió, quitándole importancia al episodio.
Francia, favorita, pero sin margen para relajarse
Con la fase de grupos ya superada, el entrenador puso el foco en el duelo de dieciseisavos de final frente a Suecia, que se disputará en Nueva York.
"Sabemos que somos los favoritos. Después de los tres partidos de fase de grupos no ha cambiado. Pero tenemos el contador a cero", afirmó, dejando en claro que el rendimiento previo no garantiza nada en los cruces de eliminación directa.
Deschamps también destacó el equilibrio mostrado por su equipo durante el torneo. "Hemos marcado diez goles y hemos encajado solo dos. Tenemos que mantener nuestra lucidez", explicó.
Al mismo tiempo, advirtió sobre las virtudes del conjunto sueco y pidió evitar cualquier exceso de confianza. "No tienen nada que perder y cuentan con grandes jugadores de ataque", dijo en referencia a Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga.
Los elogios para Mbappé y el parte médico
Durante la conferencia, Deschamps volvió a destacar el gran momento de Kylian Mbappé, quien atraviesa un Mundial brillante y continúa persiguiendo nuevos récords goleadores.
"Mbappé está a gran nivel tanto físico como mental. Es un futbolista de talla mundial", aseguró. Luego recordó su evolución desde el título conseguido en Rusia 2018: "Ya era excelente, pero siempre quiere mejorar".
Por último, el entrenador actualizó la situación física de algunos integrantes del plantel. Confirmó que Marcus Thuram arrastra una pequeña molestia muscular que pone en duda su presencia frente a Suecia, mientras que William Saliba evoluciona favorablemente de sus problemas de espalda y, según indicó, "está al 99 %" para disputar el encuentro.