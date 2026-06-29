El problema que dejó atrás Scaloni antes del inicio de los mata-mata y las respuestas que encontró en los futbolistas
La rotación frente a Jordania le permitió al DT despejar una de las principales incógnitas que tenía antes de los cruces decisivos. Lo Celso, Paredes, Lautaro y Nicolás Paz aprovecharon su oportunidad y ampliaron las alternativas de la Selección.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni sumó variantes para la Selección Argentina en el Mundial tras vencer a Jordania, despejando dudas clave antes del inicio de la fase de eliminación directa.
- La rotación en el cierre del grupo permitió que figuras como Lo Celso, Paredes, Lautaro Martínez y el juvenil Paz recuperaran su nivel y ganaran terreno en la consideración.
- Estas alternativas fortalecen al plantel para los octavos, reduciendo la dependencia de Messi y aportando soluciones ante imprevistos en los duelos más exigentes del torneo.
La fase de grupos de un Mundial no siempre sirve para sacar conclusiones definitivas. Muchas veces funciona como un laboratorio. Un lugar para probar, ajustar, corregir y encontrar respuestas antes de que lleguen los partidos que realmente marcan el destino de una Copa del Mundo.
Si ese era el objetivo silencioso de Lionel Scaloni, Argentina terminó la primera etapa con una noticia que vale casi tanto como los nueve puntos conseguidos. Llegó al mata-mata con más titulares de los que tenía antes de empezar el torneo.
No significa que el DT vaya a cambiar el “11” titular de raíz ni mucho menos. Significa que, si las circunstancias obligan a modificar nombres, hoy el entrenador sabe que detrás de la base habitual hay futbolistas preparados para responder. Y eso, en un Mundial, puede valer una clasificación.
La primera gran certeza apareció en el medio campo en el duelo contra Jordania. Giovani Lo Celso no sólo fue la figura, también recordó por qué durante tantos años fue uno de los futbolistas más importantes del ciclo Scaloni. Jugó entre líneas, encontró espacios donde parecía no haberlos, pisó el área con decisión y convirtió tres goles, aunque dos terminaron anulados por posición adelantada. El restante, un exquisito tiro libre, fue suficiente para confirmar que volvió a convertirse en una alternativa seria para pelear un lugar entre los titulares.
Unos metros más atrás, Leandro Paredes volvió a hacer algo que parece sencillo, pero no todos consiguen: darle sentido a cada posesión. Cuando el rival se replegó con cinco defensores y muy poco espacio para jugar, fue el encargado de acelerar cuando había que hacerlo y de pausar cuando el contexto lo pedía. Hizo circular la pelota, filtró pases y le recordó al cuerpo técnico que todavía tiene mucho para ofrecer.
También había una búsqueda individual. Lautaro Martínez necesitaba volver a encontrarse con el gol. Lo hizo desde el punto del penal, pero su actuación fue bastante más completa que esa definición. Se movió constantemente, atacó los espacios, hizo trabajar al arquero rival y volvió a sentirse protagonista. Para un delantero, pocas cosas fortalecen tanto como recuperar la confianza justo antes de que empiecen los cruces de eliminación directa.
Quizá la sorpresa más silenciosa haya sido Nicolás Paz. No convirtió ni se llevó los flashes, pero volvió a confirmar que entiende el juego como pocos futbolistas de su edad. Siempre ofrece una línea de pase, juega simple cuando el partido lo necesita y acelera cuando encuentra espacios. Scaloni buscaba saber si podía confiar en él para escenarios de mayor exigencia. La respuesta, otra vez, fue afirmativa.
Y, como si todo eso fuera poco, Lionel Messi también terminó ganando.
El capitán arrancó el partido sentado en el banco, descansó durante buena parte de la noche y apenas necesitó 30 minutos para volver a dejar su sello con otro impecable tiro libre. Descansó sin perder ritmo, sin resignar protagonismo y sin desconectarse de un equipo que aprendió a sostenerse incluso cuando él no está desde el inicio.
Ese quizá sea el dato más importante de toda la fase de grupos.
Varios nombres aparecen para ser soporte de Messi
Durante mucho tiempo se discutió cuánto dependía Argentina de Messi. El capitán sigue siendo el mejor futbolista del plantel y el gran faro ofensivo, y nadie discute eso. Pero la victoria sobre Jordania dejó una señal alentadora: alrededor suyo empiezan a aparecer más respuestas.
Lo Celso levantó la mano, Paredes recordó su vigencia, Lautaro recuperó confianza y Nicolás Paz siguió creciendo. Hasta los que habitualmente esperan en el banco demostraron que pueden sostener la identidad del equipo.
Por supuesto, todavía quedan aspectos por ajustar. Argentina sigue teniendo margen para encontrar más variantes ofensivas desde el juego y no depender tanto de una pelota parada o de una genialidad individual para romper partidos cerrados. Pero esa ya no parece ser la principal preocupación porque Scaloni consiguió algo que, puertas adentro, probablemente buscaba desde el primer día del Mundial. Sí, consiguió ampliar el plantel.
Los campeones suelen sostenerse con futbolistas preparados para entrar cuando el contexto cambia, cuando aparecen las lesiones, las suspensiones o simplemente cuando un partido pide otras características.
Argentina ya tenía una base consolidada y ahora también tiene más alternativas. Esa puede ser la mejor noticia justo cuando empieza el verdadero Mundial.