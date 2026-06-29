El problema que dejó atrás Scaloni antes del inicio de los mata-mata y las respuestas que encontró en los futbolistas

La primera gran certeza apareció en el medio campo en el duelo contra Jordania. Giovani Lo Celso no sólo fue la figura, también recordó por qué durante tantos años fue uno de los futbolistas más importantes del ciclo Scaloni. Jugó entre líneas, encontró espacios donde parecía no haberlos, pisó el área con decisión y convirtió tres goles, aunque dos terminaron anulados por posición adelantada. El restante, un exquisito tiro libre, fue suficiente para confirmar que volvió a convertirse en una alternativa seria para pelear un lugar entre los titulares.