Japón pierde a su máxima figura para enfrentar a Brasil: Kubo quedó descartado para los dieciseisavos del Mundial

Resumen para apurados
- El futbolista Takefusa Kubo quedó descartado en la selección de Japón para el partido contra Brasil por los 16avos del Mundial 2026, debido a una lesión de rodilla.
- El atacante se lesionó tras chocar con Denzel Dumfries ante Países Bajos. Esta baja se suma a las ausencias previas de figuras clave como Mitoma, Minamino y el capitán Endo.
- Sin su principal figura ofensiva, Japón enfrentará un panorama muy complejo ante Brasil, uno de los favoritos al título, arriesgando su continuidad en el Mundial.
En la antesala de uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Japón recibió una noticia que golpea de lleno sus aspiraciones. El entrenador Hajime Moriyasu confirmó que Takefusa Kubo no podrá disputar el encuentro frente a Brasil debido a la lesión de rodilla que sufrió en el debut del torneo.
El talentoso atacante de la Real Sociedad se lesionó tras un choque con Denzel Dumfries durante el partido ante Países Bajos y, desde entonces, no logró reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel.
"En cuanto al partido contra Brasil, Kubo no podrá jugar", confirmó Moriyasu en la conferencia de prensa previa al encuentro. Luego explicó que el futbolista "aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el equipo y solo ha podido realizar ejercicios de carrera individuales, por lo que no jugará en el partido de mañana".
Duro golpe
La confirmación representa un duro golpe para el seleccionado japonés, que llegaba invicto y con un buen rendimiento colectivo, pero perderá a su principal carta de desequilibrio en el primer compromiso de eliminación directa.
Hasta el momento, Kubo apenas pudo disputar 75 minutos en el Mundial antes de abandonar el campo por la lesión. Sin embargo, ese breve tiempo le alcanzó para dejar una asistencia y consolidarse como una de las figuras del conjunto asiático.
Además, el panorama de Japón ya era complejo incluso antes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo viajó a Estados Unidos sin Kaoru Mitoma, baja por una lesión muscular, ni Takumi Minamino, quien sufrió una rotura de ligamentos. Como si fuera poco, pocas horas antes del debut también perdió a su capitán, Wataru Endo, que finalmente fue desafectado tras no poder recuperarse de una lesión de tobillo.
Con varias ausencias de peso y ahora sin Kubo, Japón afrontará una difícil misión frente a Brasil, uno de los grandes candidatos al título, en busca de mantener vivo el sueño de seguir avanzando en el Mundial 2026.