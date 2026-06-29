Japón pierde a su máxima figura para enfrentar a Brasil: Kubo quedó descartado para los dieciseisavos del Mundial

Además, el panorama de Japón ya era complejo incluso antes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo viajó a Estados Unidos sin Kaoru Mitoma, baja por una lesión muscular, ni Takumi Minamino, quien sufrió una rotura de ligamentos. Como si fuera poco, pocas horas antes del debut también perdió a su capitán, Wataru Endo, que finalmente fue desafectado tras no poder recuperarse de una lesión de tobillo.