El Mundial de los arqueros: quiénes son las figuras inesperadas del torneo

Resumen para apurados
- Arqueros desconocidos como Vozinha y Room se convirtieron en figuras del Mundial 2026 en Norteamérica tras lograr actuaciones históricas que clasificaron a sus selecciones.
- El caboverdiano Vozinha ayudó a clasificar a su país y Room sumó 15 atajadas ante Ecuador, superando sus humildes realidades y logrando una masiva popularidad en redes.
- Este impacto mundialista proyecta a jóvenes como Patrick Beach hacia ligas de élite, mientras que Cabo Verde se prepara para enfrentar a la Argentina de Messi en 16avos.
Mientras figuras del gol como Lionel Messi o Kylian Mbappé destrozan récords en el Mundial 2026, el protagonismo bajo los tres palos ha sido para arqueros que llegaron al torneo prácticamente en el anonimato y que ahora están en boca de todos.
Vozinha lideró la histórica clasificación a 16avos de final del debutante Cabo Verde, Eloy Room dejó con la boca abierta a propios y extraños con su colección de atajadas para Curazao y Benjamin Asare también se ganó un lugar entre las revelaciones del torneo con Ghana.
A continuación, un repaso por esos arqueros desconocidos para el gran público que saborean su minuto de fama en Estados Unidos 2026.
Vozinha, un sorpresivo héroe en el camino de Messi
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se convirtió en el héroe de Cabo Verde, que el próximo viernes será el rival de la Argentina de Lionel Messi en los 16avos de final.
El arquero calificó como "un sueño" la posibilidad de enfrentar a los actuales campeones del mundo y al capitán argentino.
"Muchos pensaron que no íbamos a ganar ningún partido", dijo con orgullo el guardameta de 40 años. "Clasificar es muy gratificante".
Su presentación mundialista fue extraordinaria: realizó siete atajadas decisivas para sostener el empate 0-0 frente a España en el debut del Grupo H. Y no fue una actuación aislada.
Cabo Verde encadenó luego un empate 2-2 con Uruguay y otro 0-0 frente a Arabia Saudita para meterse entre los 32 mejores del torneo.
Vozinha, que acumula 91 partidos con la selección caboverdiana, disputó la última temporada con el modesto GD Chaves, de la segunda división de Portugal.
Antes de iniciar su carrera profesional trabajó como recolector de basura en su país. Más tarde pasó por Angola antes de dar el salto a Europa, donde defendió los colores del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre, AS Trencin de Eslovaquia y finalmente el Chaves.
A lo largo del Mundial, su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a millones de nuevos fanáticos.
Room y su noche milagrosa
Curazao, otra de las selecciones debutantes del Mundial, quedó eliminada, pero dejó una actuación memorable de su arquero, Eloy Room.
Con 15 atajadas, el experimentado guardameta de 37 años fue un verdadero muro en el empate 0-0 frente a Ecuador por el Grupo E.
Fue la segunda mayor cantidad de atajadas registradas por un arquero en un partido mundialista.
Solo quedó por detrás de las 16 intervenciones del estadounidense Tim Howard frente a Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014, partido que los europeos ganaron 2-1 en tiempo suplementario.
La contracara fue la cantidad de goles recibidos durante el torneo. Room terminó con nueve tantos en contra: Curazao perdió 7-1 frente a Alemania en el debut y 2-0 ante Costa de Marfil en la despedida.
Aun así, su actuación disparó su popularidad. Pasó de tener alrededor de 100.000 seguidores en Instagram a superar el millón.
Fue campeón de la MLS con Columbus Crew y actualmente juega en Miami FC, equipo de la USL, considerada la segunda categoría del fútbol estadounidense. Antes también pasó por Países Bajos, donde se formó, y por Bélgica.
Asare, el muro de Ghana
A sus 33 años, Benjamin Asare desarrolló toda su carrera en Ghana, donde actualmente defiende el arco del Accra Hearts of Oak.
Su despegue llegó recién el año pasado, cuando debutó con la selección ghanesa.
Su gran noche fue el empate 0-0 frente a Inglaterra por el Grupo L, encuentro en el que realizó cuatro atajadas decisivas.
Neutralizó a Harry Kane y sostuvo a las Estrellas Negras durante todo el partido. Y lo vivió con absoluta naturalidad.
"Es mi trabajo (...). Es normal, normal, incluso si tienes por delante a Harry Kane", declaró.
Asare había mantenido el arco en cero también en el debut, cuando Ghana derrotó 1-0 a Panamá. Su invicto terminó en la derrota 2-1 frente a Croacia.
Juventud con futuro
Patrick Beach, de apenas 22 años, fue una de las claves de la clasificación de Australia, con dos vallas invictas y una decena de atajadas.
Arquero del Melbourne City en la A-League, apenas tenía dos partidos con la selección australiana cuando comenzó el Mundial.
A diferencia de Vozinha o Room, su juventud juega a su favor. Con solo 22 años, la Copa del Mundo puede convertirse en la plataforma ideal para dar el salto a una liga de mayor nivel.