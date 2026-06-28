Denuncian por presunta violación al capitán de Cabo Verde, rival de Argentina en los 16avos del Mundial

Antes de la serie frente a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, la delegación de Cabo Verde quedó envuelta en una situación extradeportiva de fuerte impacto. Ryan Mendes, capitán del conjunto africano, está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras ser denunciado por una presunta violación y agresión física ocurridas durante una gira internacional.