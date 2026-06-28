Denise León representará a la Argentina en el Festival Internacional de Poesía de Medellín 2026
La destacada poeta tucumana fue seleccionada para participar de uno de los encuentros literarios más importantes del mundo. El festival reunirá a 68 escritores de 32 países entre el 4 y el 11 de julio en Colombia.
Resumen para apurados
- La poeta tucumana Denise León fue seleccionada para representar a Argentina en el 36° Festival de Poesía de Medellín, Colombia, del 4 al 11 de julio de 2026 por su trayectoria.
- La investigadora del Conicet compartirá la delegación con Leandro Calle. El evento reunirá a 68 autores de 32 países bajo el lema de promover la paz y la solidaridad global.
- Esta participación posicionará la literatura del norte argentino en un escenario global, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección de la poesía contemporánea.
La poeta tucumana Denise León será una de las representantes argentinas en la 36ª edición del Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los eventos literarios más prestigiosos del mundo, que se desarrollará del 4 al 11 de julio de 2026 en Colombia bajo el lema "Hacia la Primavera Humana".
León compartirá la representación argentina con el poeta mendocino Leandro Manuel Calle, en un encuentro que reunirá a 68 poetas provenientes de 32 países, quienes participarán de lecturas, diálogos, talleres, conferencias y conciertos abiertos al público.
Un festival que reúne las voces de los cinco continentes
El Festival Internacional de Poesía de Medellín es reconocido por convocar a algunas de las voces más relevantes de la poesía contemporánea. En esta edición participarán escritores de África, América, Asia, Europa y Oceanía, entre ellos el irlandés Paul Muldoon, la española Yolanda Castaño, el canadiense Dwayne Morgan, la peruana Tilsa Otta y la chilena Mirka Arriagada, entre muchos otros.
La presencia de Denise León representa un nuevo reconocimiento internacional para la literatura tucumana y argentina, al integrar una programación que busca tender puentes culturales y promover el diálogo entre pueblos a través de la poesía.
"Hacia la Primavera Humana"
Los organizadores definieron esta edición como un llamado a construir una civilización basada en la solidaridad, la justicia, el cuidado de la naturaleza y la paz.
Según el manifiesto del festival, el encuentro busca convertirse en una "oxigenación espiritual" en un contexto mundial atravesado por conflictos armados y crisis ambientales, reivindicando a la poesía como una herramienta de esperanza y transformación colectiva.
Durante ocho días se desarrollarán 68 actividades gratuitas, entre lecturas de poesía, conversatorios, talleres, conferencias y espectáculos musicales.
Un reconocimiento para la poesía tucumana
La participación de Denise León en el Festival Internacional de Poesía de Medellín constituye uno de los mayores reconocimientos internacionales para una autora tucumana en los últimos años.
Su presencia permitirá que la producción literaria del norte argentino tenga un espacio destacado en un escenario que, desde hace más de tres décadas, reúne a referentes de la poesía mundial y promueve el intercambio cultural entre distintas tradiciones y lenguas.
El Festival Internacional de Poesía de Medellín es organizado por la Revista Prometeo y el Movimiento Poético Mundial, con el apoyo de instituciones culturales de Colombia y una amplia red de organizaciones dedicadas a la difusión de la literatura y la cultura.