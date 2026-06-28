Denise León representará a la Argentina en el Festival Internacional de Poesía de Medellín 2026

El Festival Internacional de Poesía de Medellín es reconocido por convocar a algunas de las voces más relevantes de la poesía contemporánea. En esta edición participarán escritores de África, América, Asia, Europa y Oceanía, entre ellos el irlandés Paul Muldoon, la española Yolanda Castaño, el canadiense Dwayne Morgan, la peruana Tilsa Otta y la chilena Mirka Arriagada, entre muchos otros.