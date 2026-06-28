La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Austria de F1: "Fue un día muy malo"

Resumen para apurados
- Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 este domingo tras sufrir una falla de potencia en su monoplaza Alpine desde la largada en el Red Bull Ring.
- El piloto argentino cayó al puesto 22 al inicio por problemas eléctricos y criticó el bajo rendimiento del auto, que también afectó a su compañero Pierre Gasly (13°).
- Tras este retroceso en una temporada donde ya sumó puntos en cuatro fechas, Colapinto buscará recuperarse el próximo fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Antes de ilusionarse con pelear por los puntos, Franco Colapinto tuvo que lidiar con un problema mucho más grave. El piloto argentino sufrió una pérdida de potencia apenas iniciada la carrera del Gran Premio de Austria y quedó condicionado desde la largada, en una competencia que terminó con un discreto 15° puesto y con fuertes críticas al rendimiento de su Alpine.
El bonaerense explicó que el inconveniente apareció en los primeros metros y arruinó cualquier posibilidad de avanzar en el Red Bull Ring. "Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Se recuperó un poco cuando salí de la curva uno y ahí se quedó de vuelta. No tenía nada de potencia y me pasaron todos. Quedé 22°. No sé qué pasó. Nos quedamos sin boost y hay que entender el por qué", afirmó en diálogo con ESPN.
El problema eléctrico dejó a Colapinto sin capacidad para defenderse en la salida y marcó el rumbo de una carrera cuesta arriba. Ni él ni su compañero de equipo, Pierre Gasly (13°), pudieron encontrar el ritmo suficiente para acercarse a la zona de puntos.
"Fue un fin de semana difícil con el motor y la parte eléctrica, que costó más que en otros fines de semana. Siempre las largadas son nuestros fuertes y hoy no. Reaccioné bien, tuve unos buenos primeros metros y después se quedó parado el auto", analizó.
El argentino tampoco ocultó su frustración por el rendimiento general del monoplaza. "Hoy fue un día muy malo, sin ningún tipo de ritmo, muy lento, patinando mucho. Me quedé ahí atrás de los Williams y al principio era muy difícil pasar con el mismo motor", resumió.
Además de la falta de potencia, Colapinto señaló que los neumáticos también complicaron el desarrollo de la prueba. "Después con las gomas un poco mejor la pudimos hacer más fácil. Fue una carrera larga y dura. Las gomas de atrás no aguantaban y hay que entender qué pasó", explicó.
Pese a las altas temperaturas que se registraron durante la competencia, el piloto descartó utilizar el chaleco refrigerante que algunos competidores emplearon para combatir el calor. "Estoy bien. Este auto no cansa tanto porque son más fáciles de manejar y no demandan tanto. Usaron dos este chaleco. Ni en pedo, es peso extra", comentó con su habitual sinceridad.
Austria significó un paso atrás para Colapinto, que había comenzado la temporada con actuaciones destacadas y ya sumó puntos en cuatro de las primeras siete fechas. Sus mejores resultados fueron el sexto puesto en Miami y el séptimo lugar en Canadá, aunque en las últimas carreras volvió a sufrir por la falta de competitividad del Alpine.
La revancha llegará rápidamente. El próximo fin de semana la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, un circuito histórico donde el argentino buscará dejar atrás un domingo para el olvido y recuperar protagonismo.