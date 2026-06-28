La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Austria de F1: "Fue un día muy malo"

El bonaerense explicó que el inconveniente apareció en los primeros metros y arruinó cualquier posibilidad de avanzar en el Red Bull Ring. "Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Se recuperó un poco cuando salí de la curva uno y ahí se quedó de vuelta. No tenía nada de potencia y me pasaron todos. Quedé 22°. No sé qué pasó. Nos quedamos sin boost y hay que entender el por qué", afirmó en diálogo con ESPN.