Russell se quedó con el 1° y Colapinto terminó 15° en el GP de Austria de la F-1

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¿Cuándo y dónde se corre la próxima carrera de la Fórmula 1?

Los equipos de la Fórmula 1 abandonarán en las próximas horas Austria para montar todo el circo de la categoría en el circuito de Silverstone, en donde el próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña.

Las prueblas libres comenzarán el viernes 3 de julio, a las 9.30, mientras que la clasificación para la carrera sprint será a las 11.30.

El sábado desde las 9 se correrá la carrera sprint y la clasificación para el GP británico será a las 13.30.

Por último, la carrera principal se disputará el domingo, desde las 11. Toda la actividad podrá ser seguida en vivo por las pantallas de Fox Sports y Disney+ Premium.