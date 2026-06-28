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Russell se quedó con el 1° y Colapinto terminó 15° en el GP de Austria de la F-1

COMPLICADO. Colapinto no tuvo un buen fin de semana en Austria y largó desde muy lejos.
COMPLICADO. Colapinto no tuvo un buen fin de semana en Austria y largó desde muy lejos. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

Verstappen y Antonelli completaron el podio. Gasly llegó 13°, en un complicado fin de semana para Alpine. Las altas temperaturas y las estrategias de los equipos alteraron las posiciones en la octava carrera de la temporada.

Hace 1 Hs
12:51 hs

¿Cuándo y dónde se corre la próxima carrera de la Fórmula 1?

Los equipos de la Fórmula 1 abandonarán en las próximas horas Austria para montar todo el circo de la categoría en el circuito de Silverstone, en donde el próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña.

Las prueblas libres comenzarán el viernes 3 de julio, a las 9.30, mientras que la clasificación para la carrera sprint será a las 11.30.

El sábado desde las 9 se correrá la carrera sprint y la clasificación para el GP británico será a las 13.30.

Por último, la carrera principal se disputará el domingo, desde las 11. Toda la actividad podrá ser seguida en vivo por las pantallas de Fox Sports y Disney+ Premium.

12:35 hs

Así quedaron las posiciones del campeonato de pilotos de la F-1

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12:24 hs

Colapinto: "Me quedé sin potencia"

El piloto argentino Franco Colapinto analizó los inconvenientes que atravesó durante las 71 vueltas que giró en el Gran Premio de Austria de la F-1, en el que terminó en el puesto 15°.

11:51 hs

Alpine cierra un fin de semana con inconsistencias: P13 y P15

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11:50 hs

Los 10 primeros puestos del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

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Ganó Russell y Colapinto terminó 15° en el GP de Austria

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Russell, Verstappen y Antonelli, la puja por el N° 1 en el GP de Austria

11:05 hs

Las estrategias de los equipos será determinante

Con un promedio de dos paradas por equipo, la gestión de los neumáticos comienza a volverse determinante en el Gran Premio de Austria, que por ahora es liderado por Max Verstappen, cuando faltan alrededor de 20 vueltas para la bandera a cuadros. 

10:36 hs

Problemas en la potencia dejaron afuera a Carlos Sainz

El piloto de Williams, Carlos Sainz, también abandonó la carrera en Austria, cuando giraba en la vuelta 23 del circuito de Red Bull Ring.

10:34 hs

La gestión de neumáticos modifica las posiciones

Debido a las altas temperaturas en el circuito astríaco, la gestión de los neumáticos se vuelve vital y los ingresos a boxes modificaron las posiciones en el GP de Austria de la F-1.

Ahora conduce la hilera Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull). El argentino Franco Colapinto se mantiene en el puesto 19°.

10:17 hs

Los Cadillac abandonaron la carrera

Problemas con la temperatura de sus autos le impidió al equipo Cadillac continuar en el GP de Austria. Fue así como antes de la vuelta 10, Valteri Bottas y Checo Pérez regresaron a boxes. 

Los Cadillac abandonaron la carrera
10:03 hs

Largó el Gran Premio de Austria de la F-1

George Russel retuvo la primera colocación en la largada y la batalla entre las Ferrari promete poner en aprietos al líder del GP de Austria. El argentino Franco Colapinto quedó relegado al puesto 19.

09:57 hs

Los pilotos ya están en la línea de largada

Todo listo en el circuito Red Bull Ring para la octava carrera de la temporada de la Fórmula 1. Se inicia el conteo final para la esperada largada en el Gran Premio de Austria. 

09:35 hs

Comenzó la vuelta de reconocimiento en el circuito austríaco

Comenzó la vuelta de reconocimiento en el circuito austríaco
09:26 hs

Así luce el Red Bull Ring de Spielberg a minutos del GP de Austria

El Gran Premio de Austria de la F-1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el circuito Red Bull Ring, de la localidad de Spielberg. Luego de 11 años de ausencias, el remodelado autódromo volvió a la máxima categoría en 2014. Cuenta con un trazado de 4,326 kilómetros y la carrera constará de 71 vueltas. 

Así luce el Red Bull Ring de Spielberg a minutos del GP de Austria
09:20 hs

¿Dónde ver en vivo el GP de Austria de la F-1?

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la octava carrera del calendario, podrá seguirse en vivo, desde las 10, por las pantallas de Fox Sports y Disney+ Premium.

09:14 hs

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Austria de la F1

La octava carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el Red Bull Ring de Austria. George Russell, de Mercedes, largará desde la primera colocación, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16 °C. 

09:10 hs

La grilla de largada del GP de Austria de la Fórmula 1

La grilla de largada del GP de Austria de la Fórmula 1
09:07 hs

Colapinto firmó autógrafos en su ingreso al circuito de Spielberg

09:04 hs

El error en una curva que le impidió a Colapinto avanzar en la Q2

Lo que tenés que saber

George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria con un tiempo de 1:06.113. El británico de Mercedes selló su vuelta bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el top 3 con Ferrari. El argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 16° después de una clasificación inconsistente. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly saldrá desde el puesto 11°. Transmiten Fox Sports y Disney+ Premium.

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