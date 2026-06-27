Colapinto largará 16° en Austria; Russell fue el más rápido en la clasificación

Pole confirmada para Russell
La FIA confirmó que no habrá investigación por la vuelta final de George Russell. El británico marcó el mejor tiempo de la clasificación sin infringir la bandera amarilla provocada por el choque de Max Verstappen, por lo que largará primero en el Gran Premio de Austria.
Russell se quedó con la pole
George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria con un tiempo de 1:06.113. El británico de Mercedes selló su vuelta bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el top 3 con Ferrari.
Accidente de Verstappen
Max Verstappen perdió el control de su Red Bull cuando venía mejorando su tiempo en la Q3 y terminó contra las defensas. El incidente provocó la interrupción de la sesión y dejó al neerlandés sin posibilidades de completar su último intento por la pole.
Antonelli lidera la Q3
Tras el primer intento de los diez pilotos que pelean por la pole, Andrea Kimi Antonelli quedó al frente con un tiempo de 1:06.414. George Russell se ubicó segundo y Max Verstappen sorprendió al colocarse tercero, a apenas 61 milésimas del líder.
El error que dejó afuera a Colapinto
Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3 tras cometer un pequeño error en su último intento de la Q2. En su primera vuelta rápida se encontró con tráfico y debió levantar, mientras que en la segunda se pasó apenas en la curva 1 y tuvo que abortar el giro. Después de la clasificación, el argentino reconoció que ese detalle le costó caro y aseguró que el Alpine tampoco se mostró estable durante la sesión.
¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026
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Bandera verde para la Q3
El error de Gasly
Pierre Gasly cometió un pequeño derrape en los últimos metros de su vuelta rápida y perdió un tiempo valioso. El francés no pudo mejorar su registro y quedó eliminado en la Q2, al igual que su compañero Franco Colapinto.
A handful of opposite lock for Gasly!— Formula 1 (@F1) June 27, 2026
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Eliminados
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Colapinto no pasa a Q3 y largará desde el puesto 16
Wolff calma a Russell
"George, solo maneja", le dijo Toto Wolff por radio a George Russell antes de su último intento en la Q2. El británico quedó solo en pista junto a Lando Norris para buscar el mejor tiempo, mientras Andrea Kimi Antonelli ya tenía asegurado su lugar en la Q3.
Colapinto, obligado a mejorar
A falta de dos minutos para el final de la Q2, Franco Colapinto ocupa el 12° puesto y necesita una mejor vuelta en su último intento para meterse entre los diez que avanzarán a la Q3.
Leclerc pasa al frente
Charles Leclerc completó una gran vuelta en el arranque de la Q2 y marcó un tiempo de 1:07.030, suficiente para ubicarse provisionalmente en lo más alto de la clasificación.
Norris abre la Q2
Lando Norris fue el primero en salir a la pista en el inicio de la Q2. El piloto de McLaren comenzó la tanda con el circuito despejado para buscar un lugar entre los diez mejores de la clasificación.
Arranca la Q2
Terminó la Q1
Gasly queda al límite
Se terminó la Q1 y Pierre Gasly no logró mejorar su registro en el último intento. El francés quedó 13°, mientras Andrea Kimi Antonelli cerró la tanda con el mejor tiempo. Ahora solo resta confirmar a los pilotos que avanzan a la Q2.
Gran vuelta de Colapinto
Franco Colapinto marcó su mejor tiempo del fin de semana con una vuelta de 1:07.894 y se ubicó provisionalmente en el noveno puesto. El argentino fue una décima y media más rápido que Pierre Gasly, que todavía buscaba cerrar su giro.
Último intento por la Q2
A un minuto del final de la Q1, los pilotos volvieron a la pista con neumáticos blandos nuevos para buscar una vuelta que les permita avanzar a la segunda tanda de clasificación.
Antonelli marca el ritmo
Andrea Kimi Antonelli completó su primera vuelta rápida con un tiempo de 1:07.083 y se quedó con el mejor registro provisional de la clasificación del GP de Austria.
Colapinto ya está en pista
Franco Colapinto salió a buscar su primera vuelta rápida en la clasificación del GP de Austria. Mientras tanto, Max Verstappen mejoró por apenas una milésima el registro de George Russell y se ubicó provisionalmente en lo más alto.
Russell de los primeros en salir a pista
George Russell fue el primero de los candidatos a salir a la pista en el inicio de la clasificación del GP de Austria. Con una temperatura de 53,5°C sobre el asfalto, también giran Esteban Ocon, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Empezó la Q1
Todo listo para la clasificación
El paddock del Red Bull Ring vive sus minutos de mayor actividad. Los equipos trabajan contrarreloj en los últimos ajustes de los monoplazas antes del inicio de una clasificación que promete ser muy pareja en el Gran Premio de Austria.
Los números de Colapinto en las clasificaciones
Franco Colapinto llega a la clasificación del GP de Austria con un saldo de tres victorias y cuatro derrotas frente a su compañero Pierre Gasly en las sesiones clasificatorias de esta temporada. Sus mejores actuaciones fueron un octavo puesto en Miami y un décimo en Canadá, donde superó al francés. También lo venció en Barcelona, mientras que Gasly había logrado acceder a la Q3 en China y Japón.
Russell dominó la última práctica en Austria
George Russell fue el más rápido en la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria al superar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el podio de la sesión. Franco Colapinto finalizó 14° con su Alpine, a 1.298 segundos del líder, y ahora buscará dar un salto en la clasificación.
Últimos minutos
A falta de los últimos minutos de la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria, Andrea Kimi Antonelli continúa al frente con Mercedes, seguido de cerca por Lewis Hamilton. Franco Colapinto se ubica 15°, mientras que su compañero Pierre Gasly marcha noveno, en otra tanda en la que Alpine muestra diferencias entre ambos pilotos. En un Red Bull Ring con tiempos muy ajustados, los equipos aprovechan los minutos finales para ultimar detalles antes de la clasificación de este sábado.
Lo que tenés que saber
La actividad continúa en el circuito de Spielberg con la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria. Franco Colapinto vuelve a salir a pista con Alpine para disputar el último ensayo antes de la clasificación, una sesión decisiva para terminar de definir la puesta a punto del monoplaza y buscar el mejor equilibrio de cara a la lucha por la pole position. Seguí el minuto a minuto de la actuación del argentino y todas las novedades de la Fórmula 1.