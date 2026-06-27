Colapinto largará 16° en Austria; Russell fue el más rápido en la clasificación

11:55 hs

Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3 tras cometer un pequeño error en su último intento de la Q2. En su primera vuelta rápida se encontró con tráfico y debió levantar, mientras que en la segunda se pasó apenas en la curva 1 y tuvo que abortar el giro. Después de la clasificación, el argentino reconoció que ese detalle le costó caro y aseguró que el Alpine tampoco se mostró estable durante la sesión.