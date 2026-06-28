EN VIVO Russell se quedó con el 1° y Colapinto terminó 15° en el GP de Austria de la F-1
Alpine cierra un fin de semana con inconsistencias: P13 y P15
Los 10 primeros puestos del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1
Ganó Russell y Colapinto terminó 15° en el GP de Austria
Russell, Verstappen y Antonelli, la puja por el N° 1 en el GP de Austria
Las estrategias de los equipos será determinante
Con un promedio de dos paradas por equipo, la gestión de los neumáticos comienza a volverse determinante en el Gran Premio de Austria, que por ahora es liderado por Max Verstappen, cuando faltan alrededor de 20 vueltas para la bandera a cuadros.
Problemas en la potencia dejaron afuera a Carlos Sainz
El piloto de Williams, Carlos Sainz, también abandonó la carrera en Austria, cuando giraba en la vuelta 23 del circuito de Red Bull Ring.
¡Se quedó Sainz y Virtual Safety Car!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
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La gestión de neumáticos modifica las posiciones
Debido a las altas temperaturas en el circuito astríaco, la gestión de los neumáticos se vuelve vital y los ingresos a boxes modificaron las posiciones en el GP de Austria de la F-1.
Ahora conduce la hilera Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull). El argentino Franco Colapinto se mantiene en el puesto 19°.
VERSTAPPEN vs. HAMILTON: ¡Atención a este espectacular duelo en Spielberg!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
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Los Cadillac abandonaron la carrera
Problemas con la temperatura de sus autos le impidió al equipo Cadillac continuar en el GP de Austria. Fue así como antes de la vuelta 10, Valteri Bottas y Checo Pérez regresaron a boxes.
Largó el Gran Premio de Austria de la F-1
George Russel retuvo la primera colocación en la largada y la batalla entre las Ferrari promete poner en aprietos al líder del GP de Austria. El argentino Franco Colapinto quedó relegado al puesto 19.
Russell retains his lead!— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
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Los pilotos ya están en la línea de largada
Todo listo en el circuito Red Bull Ring para la octava carrera de la temporada de la Fórmula 1. Se inicia el conteo final para la esperada largada en el Gran Premio de Austria.
AMIGOS DE AMÉRICA: ¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
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Comenzó la vuelta de reconocimiento en el circuito austríaco
Así luce el Red Bull Ring de Spielberg a minutos del GP de Austria
El Gran Premio de Austria de la F-1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el circuito Red Bull Ring, de la localidad de Spielberg. Luego de 11 años de ausencias, el remodelado autódromo volvió a la máxima categoría en 2014. Cuenta con un trazado de 4,326 kilómetros y la carrera constará de 71 vueltas.
¿Dónde ver en vivo el GP de Austria de la F-1?
El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la octava carrera del calendario, podrá seguirse en vivo, desde las 10, por las pantallas de Fox Sports y Disney+ Premium.
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Austria de la F1
La octava carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el Red Bull Ring de Austria. George Russell, de Mercedes, largará desde la primera colocación, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16 °C.
La grilla de largada del GP de Austria de la Fórmula 1
Colapinto firmó autógrafos en su ingreso al circuito de Spielberg
Nothing quite like arriving for Race Day at the #AustrianGPpic.twitter.com/SBiFgViGrc— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026
El error en una curva que le impidió a Colapinto avanzar en la Q2
¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026
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Lo que tenés que saber
George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria con un tiempo de 1:06.113. El británico de Mercedes selló su vuelta bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el top 3 con Ferrari. El argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 16° después de una clasificación inconsistente. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly saldrá desde el puesto 11°. Transmiten Fox Sports y Disney+ Premium.