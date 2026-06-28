EN VIVO Russell se quedó con el 1° y Colapinto terminó 15° en el GP de Austria de la F-1

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La gestión de neumáticos modifica las posiciones

Debido a las altas temperaturas en el circuito astríaco, la gestión de los neumáticos se vuelve vital y los ingresos a boxes modificaron las posiciones en el GP de Austria de la F-1.

Ahora conduce la hilera Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull). El argentino Franco Colapinto se mantiene en el puesto 19°.