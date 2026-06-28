EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Austria de la Fórmula 1

Así luce el Red Bull Ring de Spielberg a minutos del GP de Austria
El Gran Premio de Austria de la F-1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el circuito Red Bull Ring, de la localidad de Spielberg. Luego de 11 años de ausencias, el remodelado autódromo volvió a la máxima categoría en 2014. Cuenta con un trazado de 4,326 kilómetros y la carrera constará de 71 vueltas.
¿Dónde ver en vivo el GP de Austria de la F-1?
El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la octava carrera del calendario, podrá seguirse en vivo, desde las 10, por las pantallas de Fox Sports y Disney+ Premium.
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Austria de la F1
La octava carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el Red Bull Ring de Austria. George Russell, de Mercedes, largará desde la primera colocación, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16 °C.
La grilla de largada del GP de Austria de la Fórmula 1
Colapinto firmó autógrafos en su ingreso al circuito de Spielberg
Nothing quite like arriving for Race Day at the #AustrianGPpic.twitter.com/SBiFgViGrc— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026
El error en una curva que le impidió a Colapinto avanzar en la Q2
¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026
Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UY57XqitiX
Lo que tenés que saber
George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria con un tiempo de 1:06.113. El británico de Mercedes selló su vuelta bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el top 3 con Ferrari. El argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 16° después de una clasificación inconsistente. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly saldrá desde el puesto 11°. Transmiten Fox Sports y Disney+ Premium.