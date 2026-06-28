EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Austria de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria con un tiempo de 1:06.113. El británico de Mercedes selló su vuelta bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el top 3 con Ferrari. El argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 16° después de una clasificación inconsistente. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly saldrá desde el puesto 11°. Transmiten Fox Sports y Disney+ Premium.