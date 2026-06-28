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EN VIVO Colapinto largará 16° en el GP de Austria de la Fórmula 1

CLAVE. Una buena largada podría marcar el pulso de la carrera de Franco Colapinto en Austria.
CLAVE. Una buena largada podría marcar el pulso de la carrera de Franco Colapinto en Austria. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

Russel se quedó con la pole, escoltado por las Ferrari de Leclerc y Hamilton. El argentino no pudo mejorar en la Q2. Gasly saldrá desde el puesto 11°.

Hace 20 Min
09:26 hs

Así luce el Red Bull Ring de Spielberg a minutos del GP de Austria

El Gran Premio de Austria de la F-1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el circuito Red Bull Ring, de la localidad de Spielberg. Luego de 11 años de ausencias, el remodelado autódromo volvió a la máxima categoría en 2014. Cuenta con un trazado de 4,326 kilómetros y la carrera constará de 71 vueltas. 

Así luce el Red Bull Ring de Spielberg a minutos del GP de Austria
09:20 hs

¿Dónde ver en vivo el GP de Austria de la F-1?

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la octava carrera del calendario, podrá seguirse en vivo, desde las 10, por las pantallas de Fox Sports y Disney+ Premium.

09:14 hs

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Austria de la F1

La octava carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1 se correrá hoy, a partir de las 10, en el Red Bull Ring de Austria. George Russell, de Mercedes, largará desde la primera colocación, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari. El argentino Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16 °C. 

09:10 hs

La grilla de largada del GP de Austria de la Fórmula 1

La grilla de largada del GP de Austria de la Fórmula 1
09:07 hs

Colapinto firmó autógrafos en su ingreso al circuito de Spielberg

09:04 hs

El error en una curva que le impidió a Colapinto avanzar en la Q2

Lo que tenés que saber

George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria con un tiempo de 1:06.113. El británico de Mercedes selló su vuelta bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton completó el top 3 con Ferrari. El argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 16° después de una clasificación inconsistente. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly saldrá desde el puesto 11°. Transmiten Fox Sports y Disney+ Premium.

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