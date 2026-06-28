Copa del Mundo

Final de locos: Austria lo empató en la última jugada ante Argelia y clasificaron los dos

En un partido electrizante que terminó 3-3 y sepultó los rumores de un pacto de no agresión, ambos seleccionados estuvieron eliminados en distintos momentos. Con un gol agónico de Saša Kalajdžić a los 95 minutos, los europeos se salvaron y jugarán ante España en dieciseisavos.

Final de locos: Austria lo empató en la última jugada ante Argelia y clasificaron los dos
Hace 58 Min

Las suspicacias sobrevolaban Kansas City. Con Argentina cómoda en la cima, muchos especulaban con que Austria y Argelia firmaran un pacto de no agresión para asegurar la clasificación de ambos sin correr riesgos. Sin embargo, el destino tenía preparado un guion completamente distinto: un final de locos que terminó en un electrizante 3-3 y tuvo a ambos fuera del Mundial 2026 en distintos momentos del partido.

El inicio reflejó la tensión, con murmullos en las tribunas ante la falta de llegadas claras. Rompió el molde Marko Arnautovic a los 27 minutos, colándose entre la línea defensiva para firmar el 1-0. Parecía que Austria controlaba el trámite, pero justo antes del descanso, el defensor argelino Rafik Belghali eludió a tres rivales y clavó un derechazo implacable para el 1-1.

El complemento mantuvo la dinámica de golpe por golpe. A los 54, Marcel Sabitzer se escapó por la banda derecha y fusiló el arco de Oussama Benbot para el 2-1 austríaco. La alegría duró poco: apenas cinco minutos después, Riyad Mahrez aprovechó una desatención de la zaga europea y estampó el 2-2. Tras la igualdad, el ritmo decayó de manera significativa; parecía que ahora sí ambos conjuntos se conformaban con el reparto de unidades. Pero los minutos de adición desataron la locura absoluta.

A los 93’, Mahrez volvió a aparecer para marcar el 3-2 que eliminaba a los europeos. Lejos de allí, la selección de Irán celebró con alma y vida el tanto del capitán argelino, ya que ese resultado transitorio la clasificaba a la próxima ronda como uno de los mejores terceros. Sin embargo, la euforia de los persas, al igual que el día anterior con su gol agónico que fue anulado, desapareció en un suspiro. A los 95’, en la última jugada del partido, Saša Kalajdžić conectó un centro agónico para sellar el milagroso 3-3 que salvó a Austria.

Con este empate heroico, la selección austríaca terminó segunda y se medirá con España en dieciseisavos. Argelia finalizó tercera y jugará ante Suiza, mientras que Irán se quedó con las manos vacías y la amargura de una eliminación de película.

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