Final de locos: Austria lo empató en la última jugada ante Argelia y clasificaron los dos

A los 93’, Mahrez volvió a aparecer para marcar el 3-2 que eliminaba a los europeos. Lejos de allí, la selección de Irán celebró con alma y vida el tanto del capitán argelino, ya que ese resultado transitorio la clasificaba a la próxima ronda como uno de los mejores terceros. Sin embargo, la euforia de los persas, al igual que el día anterior con su gol agónico que fue anulado, desapareció en un suspiro. A los 95’, en la última jugada del partido, Saša Kalajdžić conectó un centro agónico para sellar el milagroso 3-3 que salvó a Austria.