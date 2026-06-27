Cómo se vive el Mundial 2026 en Suecia: la experiencia de una tucumana que alienta a miles de kilómetros de casa

Cada Mundial tiene sus rituales. En Argentina puede ser una bandera colgada en el balcón, una cábala repetida durante semanas o una reunión familiar alrededor de la televisión. Para Isis Chustek, tucumana radicada en Suecia desde 2024, esta Copa del Mundo llegó acompañada de otros hábitos: despertadores de madrugada, videollamadas con su familia y mensajes que cruzan más de 12.000 kilómetros para sentirse un poco más cerca de casa. Mientras Lionel Messi y la Selección vuelven a ilusionar al país, ella sigue el torneo desde Estocolmo, una ciudad donde el fútbol también ocupa un lugar importante, aunque de una manera completamente distinta.