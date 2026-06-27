Colombia empató ante la Portugal de Cristiano, ganó el Grupo K y jugará contra Ghana en la próxima fase

El reparto de puntos dejó destinos distintos para ambos seleccionados. Colombia cerró la zona como líder invicto con siete unidades y ahora se medirá ante Ghana en los 16avos de final. Por su parte, Portugal avanzó en el segundo lugar con cinco puntos y tendrá un durísimo cruce eliminatorio frente a la Croacia de Luka Modricć. Sin goles pero con una personalidad arrolladora, el equipo de Lorenzo ratificó sus credenciales y se planta como un candidato de cuidado en los mata-mata.