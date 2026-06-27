Copa del Mundo

Colombia empató ante la Portugal de Cristiano, ganó el Grupo K y jugará contra Ghana en la próxima fase

Pese al vibrante 0-0 en Miami y un gol anulado sobre el final, el equipo de Néstor Lorenzo avanzó como líder invicto y ya palpita los 16avos, mientras que los europeos chocarán ante Croacia.

GRAN DUELO. Colombia y Portugal protagonizaron un partido de alto voltaje en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
GRAN DUELO. Colombia y Portugal protagonizaron un partido de alto voltaje en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Colombia empató 0-0 ante Portugal en Miami por el Mundial 2026, resultado que le permitió clasificar como líder invicto del Grupo K para enfrentar a Ghana en 16avos de final.
  • Tras un trámite vibrante con chances claras para ambos y un gol anulado a Colombia en el descuento, el equipo de Néstor Lorenzo selló su clasificación como puntero de su zona.
  • Colombia ratifica su candidatura para la fase de eliminación directa donde chocará contra Ghana, mientras que Portugal avanzó segunda y medirá fuerzas ante Croacia.
Resumen generado con IA

A pesar del marcador en blanco, Colombia y Portugal protagonizaron uno de los partidos más vibrantes en el cierre de la fase de grupos del Mundial. El empate 0-0 en Miami le alcanzó al conjunto de Néstor Lorenzo para adueñarse del liderato del Grupo K, tras un choque cargado de ritmo, llegadas y un cierre con polémica.

Desde el arranque, Colombia impuso condiciones. Apenas a los dos minutos, Luis Díaz desbordó por izquierda y Jhon Córdoba avisó de cabeza. El propio delantero tuvo el gol a los 16’ en un mano a mano que Diogo Costa tapó con enorme categoría. Cinco minutos después, un remate cruzado de Jhon Arias fue despejado sobre la línea. Portugal reaccionó en el epílogo de la etapa inicial mediante Bruno Fernandes y João Félix, pero Camilo Vargas respondió con solvencia.

El complemento mantuvo la intensidad. Los europeos adelantaron líneas y arrimaron peligro con un cabezazo de Félix y una definición de Cristiano Ronaldo invalidada por fuera de juego. Lorenzo movió el banco y reactivó el ataque cafetero: Richard Ríos rozó el poste y Luis Suárez desperdició dos opciones clarísimas.

El drama se adueñó de los minutos finales. Ruben Dias volvió a salvar a Portugal sobre la línea y, ya en tiempo de descuento, Davinson Sánchez desató la locura al convertir de cabeza tras un centro preciso de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el festejo se frustró de inmediato: el árbitro anuló la conquista por posición adelantada.

El reparto de puntos dejó destinos distintos para ambos seleccionados. Colombia cerró la zona como líder invicto con siete unidades y ahora se medirá ante Ghana en los 16avos de final. Por su parte, Portugal avanzó en el segundo lugar con cinco puntos y tendrá un durísimo cruce eliminatorio frente a la Croacia de Luka Modricć. Sin goles pero con una personalidad arrolladora, el equipo de Lorenzo ratificó sus credenciales y se planta como un candidato de cuidado en los mata-mata.

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